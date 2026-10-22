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No hay camas, falta de personal y escasez de medicamentos denuncian en Hospital Mental de Antioquia

Ante estas quejas las directivas respondieron con un plan para solucionar estas problemáticas.

sala de hospital.jpg
Sala de hospital.
Foto: imagen de archivo, Magnific.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Sindicato de trabajadores del principal hospital mental de Antioquia denuncia sobreocupación, falta de personal y escasez de medicamentos. Ante estas quejas las directivas respondieron con un plan para solucionar estas problemáticas.

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Un preocupante panorama en materia de prestación de servicios y seguimiento a tratamientos de pacientes afronta el Hospital Mental de Antioquia, quien tras denuncias de organizaciones sindicales anunció medidas para afrontar la situación.

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La institución indicó que ya activó un plan de contingencia para hacer frente a situaciones referidas por el Sindicato de Trabajadores y la Asociación de Empleados Públicos. Entre estas se encuentra la sobreocupación del centro asistencial que actualmente cuenta con 365 pacientes cuando su capacidad instalada es de 300 camas.

De igual manera, indicaron que la desvinculación de un número considerable de trabajadores no ha sido reemplazada oportunamente, generando pérdida de experiencia en la atención, además de sobrecarga física y mental de los equipos de trabajo que permanecen.

Otro de los puntos que genera inquietud tiene que ver con el desabastecimiento de medicamentos y otros elementos. “Existe una marcada escasez de insumos asistenciales y de elementos básicos para la atención y la hotelería hospitalaria, como cobijas y lencería”, se lee en el comunicado.

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A raíz de esta situación, el hospital destacó que el plan de contingencia incluye la apertura de camas adicionales, de acuerdo a disponibilidad y condiciones requeridas. También, la redistribución del personal especializado y la implementación de ajustes en la organización del personal de enfermería.

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Finalmente, acerca de la disponibilidad de medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades, indicaron que avanzan en articulaciones con el Ministerio de Salud y el Invima para encontrar mecanismos de seguimiento a la disponibilidad de abastecimiento de estas medicinas.

“El Hospital Mental continuará trabajando en la implementación de medidas que permitan afrontar los desafíos actuales, fortalecer su capacidad de respuesta y avanzar en el mejoramiento de su situación financiera, asistencial y administrativa, en beneficio de los pacientes, sus familias y la comunidad”, concluye la comunicación del centro asistencial.

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