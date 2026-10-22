Ofensiva contra delincuencia en el parque Parque Lleras de Medellín dejó más de 430 capturas

La ofensiva policial contra las estructuras criminales que operan en el Parque Lleras, un emblemático sitio en El Poblado en Medellín, ha dejado más de 430 capturas y afectaciones patrimoniales superiores a los 10.500 millones de pesos entre 2024 y el 8 de octubre de 2026, según el balance entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la institución, los operativos han estado dirigidos contra organizaciones vinculadas con el hurto, la extorsión, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes en este sector turístico de Medellín. Entre los resultados reportados se encuentran cinco capturas de ciudadanos extranjeros por delitos sexuales, la aprehensión de 38 adolescentes y la incautación de 8,5 kilogramos de estupefacientes.



Durante el mismo periodo, las autoridades impusieron 8.929 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, suspendieron temporalmente 78 actividades comerciales y realizaron 524 traslados al Centro de Traslado por Protección, según el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana.

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En materia de investigación criminal, la Policía destacó la desarticulación de las estructuras delincuenciales conocidas como ‘The Ghetto’ y ‘Los Calvos’, señaladas de cometer hurtos y extorsiones contra ciudadanos colombianos y extranjeros.

Además, las investigaciones relacionadas con redes dedicadas a la trata de personas permitieron afectar bienes vinculados a alias ‘El Mexicano’, avaluados en más de 10.500 millones de pesos.



Las autoridades también reportaron intervenciones contra redes de comercialización de drogas y controles en establecimientos comerciales, así como verificaciones de antecedentes y actividades preventivas para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual.