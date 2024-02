Campesinos de Abejorral denuncian haber sido estafados con la venta de un lote de marranos al matadero municipal de Sonsón, en el Oriente de Antioquia, que luego de recibir los animales, aseguran, no ha realizado el pago acordado por más de 10 millones de pesos.

Según la denuncia de los campesinos de Abejorral, todo comenzó el pasado lunes cuando, luego de pesar los marranos en el matadero de Sonsón, no volvieron a recibir respuesta tras no haber recibido la consignación por el valor de los 12 porcinos, avaluados en un total de 10.350.900 pesos.

"Nosotros pesamos todos los cerdos, nos entregaron en el recibo, nos quedamos ahí en el matadero y no consignaba y no consignaban, no nos volvió a contestar. Ya tuvimos que ir pues a desayunar y ya a las autoridades", relató a Blu Radio Diego Botero, uno de los campesinos afectados.

Al no recibir respuesta, los campesinos aseguran que advirtieron a diferentes autoridades, como Sijín, Policía, Personería y Fiscalía de la importancia de que, mientras no les realizaran el pago, los cerdos no fueran sacrificados. Sin embargo, fue precisamente ese sacrificio el que les comunicaron en la mañana de este martes.

"(En la mañana del martes) nos comunican que los cerdos los sacrificaron y los cerdos no los han pagado entonces nos robaron prácticamente el matadero fue el culpable porque ni no los entregó a nosotros y se los va a entregar a otras personas, que porque ya estaban pesados, ya estaban legalizados", complementó.

Lo peor, concluyen los campesinos denunciantes, es que entre las autoridades se pasan la responsabilidad de responder o tomar acciones para resolver el problema del negocio por más de 1.100 kilos de cerdo. Mientras tanto, Blu Radio continúa a la espera de un pronunciamiento por parte de la Alcaldía de Sonsón.