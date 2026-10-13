Capturan a alias ‘Mateo’ por homicidio del comerciante y chef Edmar Pérez en Medellín

Cinco meses de investigación permitieron la captura de alias ‘Mateo’, de 33 años, señalado de participar en el homicidio de Edmar Antonio Pérez Suecia, comerciante y chef que fue asesinado con arma de fuego el pasado 29 de abril en el barrio Belén San Bernardo, en Medellín.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de registro y allanamiento en la comuna 13, San Javier, en un operativo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería integrante del grupo delincuencial organizado La Agonía y es señalado por su presunta responsabilidad en el crimen, por el que era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado.

Las indagaciones apuntan a que el asesinato estaría relacionado con exigencias económicas que presuntamente imponía esta estructura criminal. Según la información recopilada, la víctima realizaba préstamos de dinero sin ajustarse a las condiciones que exigían integrantes del grupo delincuencial, situación que habría motivado el ataque armado.



"Un aspecto importante en la investigación está relacionada con el posible móvil del crimen. Los elementos recolectados indican que la víctima realizaba préstamos de dinero, habría sido asesinada por desatender las exigencias de esa estructura delincuencial para desarrollar esta actividad en el sector", mencionó el coronel Richard Fajardo es el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una prenda de vestir y una motocicleta que, según la investigación, estarían vinculadas con la ejecución del homicidio. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales como parte del material probatorio.

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Alias ‘Mateo’ registra antecedentes judiciales por amenazas, secuestro extorsivo con tortura, hurto calificado, concierto para delinquir agravado, lesiones personales y falsedad marcaria, entre otras conductas.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos investigados y luego de las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial por el homicidio del comerciante.