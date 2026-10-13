En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Matador
Protesta en Colombia
Bombardeo en Catatumbo
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cárcel a hombre señalado de homicidio y ataque armado contra tres personas en Bucaramanga

Cárcel a hombre señalado de homicidio y ataque armado contra tres personas en Bucaramanga

El procesado es investigado por el homicidio de un hombre en el barrio Provenza y por un ataque armado que dejó tres personas heridas en el barrio Cristal, en hechos ocurridos en 2025.

Foto sicario Bucaramanga .jpg
Capturado por presunto sicariato en Bucaramanga
// Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eudy Reniel Salón Hernández, señalado de estar implicado en dos ataques con arma de fuego ocurridos en Bucaramanga, Santander, durante mayo y junio de 2025.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el ente acusador, el primer caso se registró el 29 de mayo de ese año, al interior de un taller de motocicletas ubicado en el barrio Provenza. Según la investigación, Salón Hernández habría señalado a la víctima, quien posteriormente fue atacada con arma de fuego por un hombre que actuó como sicario. La víctima murió como consecuencia de la agresión.

Últimas noticias

Hamburguesa Camacho's Bucaramanga.jpg
Santanderes

Hamburguesería de Bucaramanga, la segunda mejor de Sudamérica: "Son muy ricas"

Helicóptero militar con la inscripción Fuerza Aérea Colombiana vuela a baja altura el en Catatumbo.
Santanderes

¿Bastan los bombardeos para recuperar el Catatumbo? Experto explica los desafíos del Gobierno

Publicidad

El segundo hecho ocurrió el 29 de junio de 2025, en inmediaciones de la quebrada del barrio Cristal. Allí, presuntamente, el procesado habría disparado contra tres personas que se encontraban departiendo en el sector.

Las víctimas sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde los profesionales de la salud lograron salvarles la vida.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander imputó al hombre los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y homicidio agravado en grado de tentativa.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Fiscalía precisó que el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Relacionados

Santander

Bucaramanga

Homicidios

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad