Cárcel a hombre señalado de homicidio y ataque armado contra tres personas en Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eudy Reniel Salón Hernández, señalado de estar implicado en dos ataques con arma de fuego ocurridos en Bucaramanga, Santander, durante mayo y junio de 2025.

De acuerdo con el ente acusador, el primer caso se registró el 29 de mayo de ese año, al interior de un taller de motocicletas ubicado en el barrio Provenza. Según la investigación, Salón Hernández habría señalado a la víctima, quien posteriormente fue atacada con arma de fuego por un hombre que actuó como sicario. La víctima murió como consecuencia de la agresión.

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El segundo hecho ocurrió el 29 de junio de 2025, en inmediaciones de la quebrada del barrio Cristal. Allí, presuntamente, el procesado habría disparado contra tres personas que se encontraban departiendo en el sector.

Las víctimas sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde los profesionales de la salud lograron salvarles la vida.



Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander imputó al hombre los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y homicidio agravado en grado de tentativa.

La Fiscalía precisó que el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.