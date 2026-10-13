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Hamburguesería de Bucaramanga, la segunda mejor de Sudamérica: "Son muy ricas"

Camacho’s obtuvo el segundo lugar en el ranking McCain Melhor Hambúrguer da América do Sul 2026, realizado por la plataforma brasileña O Hambúrguer Perfeito.

Hamburguesa Camacho's Bucaramanga.jpg
Hamburguesa La Orgasmic de Camacho’s- Bucaramanga
// Hamburguesería Camacho’s
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Una hamburguesería nacida en Bucaramanga logró posicionarse entre las más destacadas de Sudamérica. Se trata de Camacho’s, marca fundada en 2016 por José Camacho, que obtuvo el segundo lugar en el ranking McCain Melhor Hambúrguer da América do Sul 2026.

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El reconocimiento fue entregado el pasado 7 de octubre en São Paulo, Brasil, durante la primera edición continental de este certamen, organizado por la plataforma especializada O Hambúrguer Perfeito. En la competencia participaron 30 restaurantes de seis países de América Latina.

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Foto Camachos Bucaramanga .jpg

En esta clasificación, el primer puesto fue para Pony Line, establecimiento del Four Seasons Hotel Buenos Aires, en Argentina, mientras que Camacho’s se quedó con el segundo lugar y llevó el nombre de Bucaramanga al escenario gastronómico internacional.
La hamburguesa que conquistó al jurado

Uno de los elementos destacados de la propuesta santandereana fue su hamburguesa La Orgasmic, una preparación que combina carne Angus a la brasa, queso cheddar, tocineta, vegetales y pan brioche artesanal, acompañados de salsas propias de la casa.

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Entre sus ingredientes distintivos se encuentra una salsa elaborada con piñas de la región de Bucaramanga, un elemento que incorpora sabores locales a la propuesta gastronómica de la marca.

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Desde su creación en 2016, Camacho’s ha ampliado su presencia comercial y actualmente cuenta con establecimientos en Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla.

La empresa también proyecta su llegada a Medellín en noviembre de 2026, con lo que buscaría ampliar su cobertura en el mercado colombiano.

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El segundo lugar en el ranking sudamericano representa un nuevo reconocimiento para la gastronomía de Santander y pone en el mapa internacional una propuesta empresarial que nació en Bucaramanga y que ahora compite con restaurantes de distintos países de la región.

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