Capturan en Santa Fe de Antioquia a un hombre señalado de abuso y producir pornografía de menores

Unidades de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 42 años en el municipio de Santa Fe de Antioquia, quien era requerido por la justicia para responder por los delitos de actos sexuales con menor de catorce años y pornografía con menor de edad.

El operativo se llevó a cabo el pasado 25 de agosto, en el sector Llanos de Bolívar de la zona urbana.

Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquía, la captura fue el resultado de labores de investigación y seguimiento adelantadas por la Sijin y la inteligencia policial, quienes lograron ubicar al sospechoso en coordinación con la Fiscalía.

"La Policía Nacional capturó en el municipio de Santa Fe de Antioquia a un hombre de 42 años de edad requerido por orden judicial por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. Una vez establecida su ubicación y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nuestros uniformados hicieron efectiva la orden de captura emitida por la autoridad judicial competente", señaló.



Tras verificar su identidad y hacer efectiva la orden judicial en el sitio, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias preliminares y el avance del proceso judicial en su contra.