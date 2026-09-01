En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba
Desempleo
Lucas Murillo
Messi
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Santa Fe de Antioquia a un hombre señalado de abuso y producir pornografía de menores

Capturan en Santa Fe de Antioquia a un hombre señalado de abuso y producir pornografía de menores

El detenido, de 42 años, quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias preliminares y el avance del proceso judicial.

capturado abusador
Foto cortesía: Policía Antioquia
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Unidades de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 42 años en el municipio de Santa Fe de Antioquia, quien era requerido por la justicia para responder por los delitos de actos sexuales con menor de catorce años y pornografía con menor de edad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El operativo se llevó a cabo el pasado 25 de agosto, en el sector Llanos de Bolívar de la zona urbana.

Últimas noticias

Michelle Dayana Henao.jpg
Antioquia

Niña muerta en Buriticá fue identificada por su camiseta roja: cuerpo fue movido 3 kilómetros

Lluvias en Zaragoza, Antioquia.jpg
Antioquia

Vendaval afectó 76 viviendas en Cañasgordas, Antioquia: adelantan censo de damnificados

Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquía, la captura fue el resultado de labores de investigación y seguimiento adelantadas por la Sijin y la inteligencia policial, quienes lograron ubicar al sospechoso en coordinación con la Fiscalía.

Lea también:

CASA ARREGLADA - GOBERNACION DE ANTIOQUIA.jpg
Antioquia

En Guarne se entregó la primera vivienda reconstruida tras el terremoto en Antioquia

Alias prejuicio abatido en Andes, Antioquia.
Antioquia

Abatieron en Andes, Antioquia, a alias 'Perjuicio', presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo

"La Policía Nacional capturó en el municipio de Santa Fe de Antioquia a un hombre de 42 años de edad requerido por orden judicial por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años. Una vez establecida su ubicación y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nuestros uniformados hicieron efectiva la orden de captura emitida por la autoridad judicial competente", señaló.

Tras verificar su identidad y hacer efectiva la orden judicial en el sitio, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias preliminares y el avance del proceso judicial en su contra.

Relacionados

Noticias de hoy

Antioquia

Abuso sexual Menores de Edad

Pornografía

Publicidad

Publicidad

Publicidad