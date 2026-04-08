Capturaron a hombre señalado de asesinar a una joven en hotel del centro de Medellín

Cámaras de seguridad y un oportuno despliegue policial fueron claves para avanzar oportunamente en el esclarecimiento del homicidio de una mujer ocurrido en las últimas horas en el centro de Medellín.

Según el reporte oficial, la víctima fue identificada como Daniela Zuluaga, de 34 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un hotel en el barrio Villa Nueva en la comuna 10 La Candelaria.

Tras recibir la alerta ciudadana, inició todo un plan candado para capturar al hombre señalado de perpetrar el crimen que fue visto a través de cámaras de seguridad abandonando el lugar. El individuo abordó un taxi con rumbo a la Terminal del Norte, lo que permitió trazar su ruta y avanzar en su ubicación y captura en el departamento de Caldas.

"Este tipo ya está aquí, en Medellín, para responder ante la justicia por este crimen. Aquí no hay espacio para la impunidad. La tecnología, la coordinación institucional y la capacidad de reacción permiten seguir y cerrar la brecha contra quien delinque", destacó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.



En su poder el presunto victimario tenía un costal, varias prendas de vestir, seis celulares y hasta una peluca. Todos estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para el respectivo proceso de judicialización de este hombre que incluso podría enfrentar cargos por el delito de feminicidio.