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Capturaron a hombre señalado de asesinar a una joven en hotel del centro de Medellín

Al responsable lo hallaron en el departamento de Caldas con un costal, prendas de vestir, celulares e incluso una peluca.

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