Capturaron cuatro 4 presuntos abusadores de menores en el Valle de Aburrá: van 85 durante 2026

Autoridades en Medellín y la subregión metropolitana continúan en la ofensiva contra delitos sexuales que afectan especialmente a menores de edad y en donde los victimarios por lo general son personas de su círculo familiar o cercano con capacidad de autoridad.

Investigaciones desarrolladas durante meses con métodos como entrevistas, análisis de información y recolección de elementos materiales probatorios, han permitido la expedición de órdenes de captura por parte de jueces de la República contra los señalados responsables de estos delitos que en lo corrido de 2026 ya suman 85 en toda la subregión metropolitana.

Los más recientes fueron cuatro hombres en los municipios de Itagüí, Bello y Copacabana que deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.

El primer procedimiento se desarrolló en el barrio Santa María de Itagüí, donde fue capturado un hombre de 55 años, con anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, señalado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. Según la investigación, el hoy capturado aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor para realizarle tocamientos de índole sexual.



En la misma localidad, cayó un docente de español de 62 años de edad, quien según las autoridades habría tenido conductas sexuales y tocamientos indebidos contra una estudiante de 9 años.

"Este docente de Lengua Castellana le daba besos en la boca y en otras partes del cuerpo al interior de la institución educativa, y los hechos se registraron en la vigencia 2025", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

El tercer caso ocurrió en el municipio de Copacabana donde un hombre de 37 años aprovechaba que la madre de su hijastra de 12 años de edad salía a trabajar para realizarle tocamientos indebidos y capturar fotografías de la menor sin su consentimiento. La misma edad tiene la menor víctima en el cuarto caso, en el municipio de Bello, donde el presunto agresor sexual sería su hermano, de 22 años.

Publicidad

Mientras que los cuatro capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad por parte de jueces de control de garantías, las menores de edad fueron puestas bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.