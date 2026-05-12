Este año se ha logrado 130 capturas que han esclarecido 48 crímenes en el Valle de Aburrá

Autoridades destacan más de 130 capturas por homicidios este año en el Valle de Aburrá y el esclarecimiento de por lo menos 48 de los crímenes. En las últimas horas un megaoperativo permitió la captura de ocho personas esclarecimiento cincho hechos

Ocho capturados y el esclarecimiento de cinco crímenes es el balance de las autoridades que, en las últimas horas, adelantaron un megaoperativo para ubicar a los responsables de varios crímenes.Uno de los casos es la captura de tres hombres señalados de, presuntamente, abandonar un cuerpo sin vida en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, dentro de un contenedor.

Los hechos fueron alertados por habitantes de la zona, quienes informaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo dentro de lo que parecía ser una nevera. Tras la verificación, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, mientras desde la sala situacional se realizó el monitoreo de cámaras que permitió identificar el recorrido de los sospechosos.

Con esta información, las autoridades desplegaron un “plan candado” en toda la zona céntrica de la ciudad, logrando ubicar y capturar en flagrancia a tres hombres, de entre 19 y 29 años, quienes deberán responder por el delito de homicidio. Entretanto, avanzan las labores para identificar plenamente a la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen.



“Saltar importante es la captura de los responsables. Se avanza entonces en la identificación plena de la víctima en saber cuáles fueron los móviles que propiciaron este homicidio. De manera preliminar y dentro de las hipótesis que se tienen sería un ajuste de cuentas interno”, señaló sobre esta ofensiva el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

De manera paralela, la Seccional de Investigación Criminal informó el esclarecimiento de otros cinco homicidios ocurridos en las comunas 2, 4 y 10 de Medellín, así como en el municipio de Bello.

Entre los casos resueltos figuran el homicidio de Ramón Roldán, ocurrido en Prado Centro en agosto de 2025; el de Germán Andrés Ríos Flores, en Campo Valdés; el de Jhon Jairo Ceballos, en Rojas Pinilla; el de Maikol Willinton Escobar, en Santa Cruz; y el de Juan Carlos Rojas Díaz, asesinado el pasado 4 de mayo en Bello.

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Según datos de la Policía, en el Valle de Aburrá se ha logrado el esclarecimiento de 48 casos y una reducción del 16% en los índices de homicidio, mientras que para el caso solo de Medellín son 96 personas capturadas, esclarecidos 37 casos y se evidencia una disminución del 17% en este delito. Al respecto, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

“homicidas que han afectado a los ciudadanos. Casos de intolerancia con elemento causal, bates, objetos contundentes, armas cortopunzantes, cuchillos, picos de botella. En el área metropolitana más de 131 capturados por el delito de homicidio. Por eso la reducción tan importante y así es que estamos evitando que tengamos impunidad”, aseveró.

Todos los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los procesos judiciales.