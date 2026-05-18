Cayó alias 'Cali', presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño

La ofensiva de las autoridades contra las finanzas del crimen organizado en el Nordeste de Antioquia dejó como resultado la captura de alias ‘Cali’, señalado de ser uno de los hombres más importantes dentro de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería el cerebro financiero de la organización ilegal con presencia en los municipios de Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó. ‘Cali’ presuntamente se encargaba de coordinar el recaudo de millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico, la extorsión y la explotación ilegal de minería.

Los investigadores estiman que estas rentas criminales podrían alcanzar cerca de dos mil millones de pesos mensuales, recursos que, presuntamente, servían para fortalecer la capacidad operativa y armada del grupo delincuencial en esta subregión de Antioquia.

"El capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años, donde presuntamente cumple un papel de coordinación financiera con exigencias económicas y legales contra la población y sectores productivos", destacó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en el departamento.



Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron un celular, más de un millón de pesos en efectivo, cinco memorias USB y una libreta con anotaciones que, al parecer, contendrían registros relacionados con cobros y movimientos financieros de origen ilegal. Todo el material quedó bajo análisis de los investigadores.