En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cayó alias 'Cali', presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño

Cayó alias 'Cali', presunto cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño

Se estima que lograba recaudar hasta dos mil millones de pesos producto del narcotráfico, extorsiones y minería ilegal.

Captura alias Cali.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026

La ofensiva de las autoridades contra las finanzas del crimen organizado en el Nordeste de Antioquia dejó como resultado la captura de alias ‘Cali’, señalado de ser uno de los hombres más importantes dentro de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería el cerebro financiero de la organización ilegal con presencia en los municipios de Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó. ‘Cali’ presuntamente se encargaba de coordinar el recaudo de millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico, la extorsión y la explotación ilegal de minería.

Los investigadores estiman que estas rentas criminales podrían alcanzar cerca de dos mil millones de pesos mensuales, recursos que, presuntamente, servían para fortalecer la capacidad operativa y armada del grupo delincuencial en esta subregión de Antioquia.

Lea también:

Abatido alias 'Juan'.jpg
Antioquia

Abatido alias 'Juan', cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia

Capturados en Rionegro, Antioquia.jpg
Antioquia

Capturaron 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa en Rionegro, Antioquia

"El capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años, donde presuntamente cumple un papel de coordinación financiera con exigencias económicas y legales contra la población y sectores productivos", destacó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en el departamento.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron un celular, más de un millón de pesos en efectivo, cinco memorias USB y una libreta con anotaciones que, al parecer, contendrían registros relacionados con cobros y movimientos financieros de origen ilegal. Todo el material quedó bajo análisis de los investigadores.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Extorsión

Narcotráfico

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad