Cayó en el occidente de Medellín alias 'La Chucha', cabecilla de la banda La Sierra

En una operación realizada por la Policía Nacional en el barrio Rodeo, de la comuna Belén, fue capturado Duberney Gómez Campuzano, alias ‘La Chucha’, presunto integrante de alto nivel del grupo delincuencial organizado ‘La Sierra’, estructura señalada de múltiples actividades criminales, especialmente en el centroriente de Medellín

La detención se efectuó mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, extorsión agravada y desplazamiento forzado agravado.

De acuerdo con las autoridades, ‘La Chucha’ era considerado uno de los hombres clave dentro de la organización criminal y hacía parte del cartel de los más buscados del Valle de Aburrá desde 2024. Su nombre aparecía relacionado con acciones de violencia urbana, homicidios selectivos y el manejo de rentas ilegales.

Las investigaciones indican que llevaba cerca de 15 años vinculado a dicho grupo delincuencial. En sus inicios habría actuado como coordinador de sicarios y, posteriormente, ascendió hasta convertirse en el segundo cabecilla de la estructura, tras la captura hace pocos días de alias ‘Huelillo’.



A través de diferentes estrategias, alias ‘La Chucha’ buscaba pasar desapercibido para las autoridades, como lo reveló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

"Gracias a la información dentro de la investigación se pudo identificar los movimientos de este sujeto. ¿Cómo? Incluso, dentro de la misma Sierra, no pasaba dos días o un día en la misma casa. Solía precisamente pasar noches en distintas partes. Recientemente también se tuvo conocimiento de que habría estado en el sector sur del país haciendo algunas coordinaciones criminales", añadió Villa.

Según las autoridades este hombre también sería uno de los principales de confianza de alias ‘Abelito’, máximo líder de La Sierra. Las autoridades le atribuyen control criminal en sectores como Villa Turbay, Villa Liliam, Las Estancias, La Sierra y parte de Belén, donde presuntamente coordinaba extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y control armado.

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Durante el procedimiento, las autoridades hallaron dos celulares y una cédula falsa, elementos que serán incorporados a los procesos investigativos en su contra y entre los que se destacan el crimen de un patrullero de la policía y de Mauricio Valencia Sánchez, un líder ambientalista del corregimiento de Santa Elena en mayo de 2021.