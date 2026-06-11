Cayó en Medellín alias 'Zarco', cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo

La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional logró la captura de alias 'Zarco', el hombre señalado de ser el jefe de sicarios del Clan del Golfo en varias zonas del departamento de Antioquia en donde era conocido como un temido delincuente.

Según la información conocida hasta el momento, el delincuente de la Subestructura Uldar Cardona Rueda se estaba escondiendo en Medellín en donde la Fuerza Pública lo ubicó e hizo efectiva la orden de captura por concierto para delinquir y homicidio.

Además, las autoridades resaltaron que se hizo un trabajo investigativo de 10 meses para dar con el paradero de alias 'Zarco' que tenía una trayectoria de 8 años en el Clan del Golfo y tenía especial injerencia en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Por su parte, la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional insistió que desde un principio alias 'Zarco' era el encargado de la inteligencia delictiva, control de movilidad, coordinación de sicarios y apoyo logístico para el Clan del Golfo en El Bagre y municipios cercanos.



No obstante, con el paso de los años y con la experiencia criminal que fue adquiriendo alias 'Zarco', el delincuente fue ascendido a cabecilla y allí empezó a participar en él direccionamiento y ejecución de acciones terroristas, homicidios e intimidaciones.

Tras la captura del hombre en Medellín, fue trasladado hasta El Bagre en donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.