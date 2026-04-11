Cerca de 1.000 funcionarios conforman dispositivo de seguridad para clásico paisa por Liga

Cerca de 4 meses después de la final de la Copa BetPlay que enfrentó a Independiente Medellín y Atlético Nacional, y en donde la hinchada 'roja' terminó ocasionando desmanes tras la victoria de su rival, se jugará el primer clásico paisa del 2026, esta vez válido por la Liga BetPlay.

Debido a los antecedentes de desmanes y teniendo en cuenta el irregular momento que atraviesan ambos equipos, las autoridades en la capital de Antioquia han dispuesto de un operativo de seguridad para tratar que el partido se lleve a cabo sin contratiempos como normalmente ha ocurrido en los últimos años en Medellín.

Se estima que cerca de 1.000 personas entre uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y funcionarios de la Alcaldía de Medellín hagan presencia tanto dentro del estadio Atanasio Girardot, así como a las afueras en lugares como La 70 o el Centro Comercial El Obelisco.

"Para este evento contaremos con todas las especialidades del servicio, como carabineros, personal de jaula, fijín, infancia y adolescencia, turismo, fuerza disponible, patrullas de vigilancia, el undemo, nuestro helicóptero, el halcón y el grupo de enlace de barras, con el propósito de anticipar y mitigar cualquier situación. Se han dispuesto ochenta policías para el acompañamiento en las estaciones del metro", manifestó el teniente coronel Edisson Pedroza, jefe de servicio del estadio.



Sobre las medidas que tomó el equipo local, Independiente Medellín, hay que mencionar que en la tribuna Oriental no estará permitido la hinchada visitante, que solo podrá ingresar a las tribunas Occidental y Sur, esta última localidad en donde solo se permite el ingreso de hinchas de Atlético Nacional.

"Contaremos con 60 gestores de seguridad y convivencia, y 30 madres de integrantes de ambas barras de los equipos que van a trabajar en la logística del clásico paisa. Todo esto con el fin de promover el respeto y la sana convivencia entre hinchas", manifestó a su turno Sebastián Acosta, subsecretario Operativo de Medellín.

Por último, mencionar que las autoridades no solo le han puesto atención a este encuentro por su importancia histórica y por su malos antecedentes, sino porque una eventual derrota de Independiente Medellín podría dejarlos al borde de la eliminación del torneo local, lo que podría caldear los ánimos tantos adentro como afuera del estadio Atanasio Girardot.