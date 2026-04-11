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Cerca de 1.000 funcionarios conforman dispositivo de seguridad para clásico paisa por Liga

Con tres anillos de seguridad, vigilarán los alrededores del estadio Atanasio Girardot durante el primer clásico del año entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.

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