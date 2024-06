Cerca de 3.000 personas, confinadas en Buriticá por bloqueos; encapuchados quemaron un bus

Una grave situación de orden público se registra en la vía Medellín- Urabá, en jurisdicción del municipio de Buriticá, donde encapuchados quemaron un bus de servicios especiales y mantienen el bloqueo en este tramo vial, lo que ha generado dificultades en la movilidad hacia esa zona.

Mientras los manifestantes insisten en que hay dos mineros atrapados en los socavones de la Zijin Continental Gold, la comunidad en Buriticá asegura que los bloqueos que han sufrido en la última semana ha generado que casi 3.000 personas que habitan la zona de injerencia de la mina están confinadas, ya que no pueden salir de sus casas al casco urbano.

Mery Álvarez, habitante de Buriticá, indicó que de la zona sólo pudieron salir funcionarios de Salvamento Minero, pero la comunidad no puede movilizarse.

"El bloqueo que había directamente en La Estrella fue solucionado con el ESMAD y pues salvamiento minero pudo salir, pero las comunidades, los trabajadores, la empresa como tal no tiene una solución ni una respuesta tampoco al Gobierno nacional", manifestó.

En medio de los bloqueos de los mineros de Buriticá, en donde piden el rescate de dos personas que presuntamente están atrapadas en los socavones, manifestantes quemaron un bus en la vereda Murrapal. La comunidad pide la intervención urgente de las autoridades. #VocesySonidos pic.twitter.com/QUff8ahvFG — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 1, 2024

Según el relato de la comunidad, que no se haya habilitado el paso en esta zona aledaña al casco urbano de Buriticádemuestra que los entes responsables de la problemática no han evidenciado que la población también está inmiscuida en la situación. Precisamente por esto es que dice Álvarez que la minería se está llevando todos los reflectores.

"Buscamos es que el gobierno nacional, todos afuera, porque siento que ustedes desconocen la realidad compleja de nuestro territorio y que sentimos que debemos darle voz para ser atendidos, escuchados y sobre todo para que el gobierno nacional actúe", detalló.

Recordemos que las personas que hacen los bloqueos dicen que se realizan porque no avanzan las labores de búsqueda de dos personas que presuntamente estarían atrapadas en socavones. No obstante, desde la Agencia Nacional de Minería afirman que técnicamente se demostró que no es posible rescatar a los presuntos desaparecidos.

Sin embargo, indican los manifestantes que la Agencia Nacional Minera sí debe actuar y por ello decidieron bloquear en la tarde del 31 de mayo la vía principal de Buriticá, hecho que empeoró la situación de abastecimiento y libre movilidad de los habitantes del municipio, sin contar que dicho corredor vial es uno de los más importantes del departamento.

Ante esta situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se manifestó a través de su cuenta de X y afirmó que hay que desbloquear la vía y que el Gobierno Nacional no ha solucionado la situación y que agravó todo quitándole al departamento la delegación minera.