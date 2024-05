Mineros cerraron la vía principal de Buriticá; ya tenían cerrado el acceso a la mina de la Zijin

La Agencia Nacional Minera reportó hace algunos días que funcionarios de Salvamento Minero seguían retenidos por personas que bloquean la Mina Buriticá. Ahora el gobernador de Antioquia evidenció que esos mismos mineros decidieron cerrar la vía principal de Buriticá.

Lo que ha llamado la atención es que los funcionarios de la ANM han pretendido salir para atender otras urgencias, sin embargo, no ha sido posible la salida de la mina de la Zijin Continental Gold y ahora dificultan la situación en todo el municipio.

¡A desbloquear la vía!

El Gobierno Nacional no soluciona; no formaliza; agrava todo quitándonos la delegación minera. Hoy los mineros, una vez más, bloquean la vía. Mientras tanto los ciudadanos y el comercio afectados.

Todos perdemos. ¿@PoliciaColombia: el derecho a libre… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 31, 2024

A pesar de esto los manifestantes indican que la situación no solo abarca a los funcionarios, sino a todos los trabajadores de la mina que tampoco han podido salir del complejo minero.

Recordemos que las personas que hacen los bloqueos dicen que se realizan porque no avanzan las labores de búsqueda de dos personas que presuntamente estarían atrapadas en socavones. No obstante, desde la ANM afirman que técnicamente se demostró que no es posible rescatar a los presuntos desaparecidos.

Desde la Zijin Continental Gold aseguran que esta situación no solo ha afectado la movilidad y el abastecimiento de alimentos e insumos de 1.500 trabajadores, sino de más de 700 buritiqueños.

De momento, reportan que la única manera de ingresar es haciéndolo por los socavones ilegales. Ante esto, las comunidades les piden a los mineros que suministren las coordenadas precisas para el rescate de estas personas que estarían desaparecidas y permitan el ingreso de los organismos de rescate por sus socavones.