Cerca de 50.000 viviendas se han construido ilegalmente en vía del Occidente a Medellín

Las autoridades de control urbanístico tienen puesto el ojo en la zona Occidental de Medellín, en la salida hacia Santa Fe de Antioquia, Occidente del departamento, donde pese a que la Administración Distrital ha adelantado la reubicación de familias que ocupaban de manera irregular terrenos de la zona, ha habido un aumento que se estima en 50.000 viviendas construidas de manera ilegal en los últimos 4 años.

La problemática se evidencia tanto en el costado derecho como el izquierdo de la vía hacia el túnel de Occidente, con un riesgo adicional y es que estas construcciones se hacen en cercanías a la quebrada La Iguaná, lo que genera preocupación si se viene una temporada fuerte de lluvias, según expuso el secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez.

"Es una zona de San Cristóbal donde al lado y lado, estamos hablando de una pendiente alta, se está construyendo irregularmente, en lotes que son normalmente de la Nación porque esa vía la construyó Invías. Más o menos pudieron construir más de 50 mil viviendas en estas zonas en los últimos cuatro años", expuso el secretario

A la fecha, esta dependencia ha adelantado 716 remociones en conatos de construcción en toda la ciudad, es decir, en inicios, lo que se estima ha permitido recuperar cerca de 18 mil metros cuadrados de espacio público.

"Esto no solamente está pasando en este punto, aunque es muy crítico. Cuando uno sube por la vía que va hacia el túnel que nos comunica con San Jerónimo, con Santa Fe de Antioquia, con todo el Occidente, observa que tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la vía... están construyendo casi que encima de la quebrada. Yo no me imagino qué podría pasar si se viene un fenómeno de la niña y se crece esa quebrada", agregó Velásquez.

A la fecha, la Alcaldía tiene 1.200 informes técnicos con reportes de edificaciones ilegales en toda la ciudad. Con base en esto, el equipo psicosocial va al territorio para sensibilizar, difundir la oferta institucional con opciones habitacionales y evitar que las personas adquieran lotes con grupos delincuenciales.