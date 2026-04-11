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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Choque de Petro y alcalde de Medellín agudiza debate por crisis de salud: “Está muriendo gente”

Choque de Petro y alcalde de Medellín agudiza debate por crisis de salud: “Está muriendo gente”

Mientras que el alcalde de Medellín denuncia colapso hospitalario por urgencias que operan entre el 150% y el 250% de su capacidad, el presidente responde cuestionando cifras de Sura EPS.

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