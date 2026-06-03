Cierran centro estético en Bello por incumplimientos: van 65 sellamientos este año en Antioquia

Cierran centro estético en Bello por realizar procedimientos invasivos sin autorización. En el departamento las autoridades han sellado 65 más por irregularidades o incumplimientos de las normas de salubridad .

Un operativo de inspección realizado por la Alcaldía de Bello en el barrio Las Cabañas terminó con el cierre de un centro estético que, según las autoridades, realizaba procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria vigente.

La intervención hizo parte de una jornada de control adelantada en varios establecimientos dedicados a servicios de estética facial y corporal, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, las medidas de bioseguridad y las condiciones necesarias para la prestación de este tipo de servicios.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron que este establecimiento realizaba procedimientos invasivos sin contar con las condiciones requeridas para su funcionamiento, por lo que se ordenó el cierre inmediato del lugar.



“La Secretaría de Salud realiza visitas de fiscalización sanitaria a los establecimientos de estética facial y corporal. Se verifican las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas y se verifica si se realizan procedimientos invasivos y se encuentran habilitados ante la Secretaría de Salud departamental e inscritos ante la Secretaría de salud municipal”, aseguró Diana Cristina Lopera Pineda, referente de salud ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

Además, fue citada otra sede que presuntamente estaría desarrollando este tipo de intervenciones. Sin embargo, al momento de la visita el establecimiento se encontraba cerrado, por lo que continuará el proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

La situación se suma a una problemática que preocupa a las autoridades en Antioquia. Según la Secretaría Seccional de Salud, a la fecha han sido cerrados otros 65 centros estéticos por presuntas irregularidades en diferentes procedimientos, una cifra que evidencia el crecimiento de la ilegalidad en este sector.

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La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, informó que en los últimos dos años y medio se han identificado 197 situaciones con complicaciones derivadas de procedimientos estéticos y seis casos de fallecimiento relacionados con cirugías estéticas.