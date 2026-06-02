Un rayo mató a 25 reses en el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia

Un rayó mató a 25 reses en Doradal, Antioquia. El dueño de la finca narró lo sucedido y reflexionó sobre lo impredecible que es la naturaleza.

Aunque cada vez es más inminente la llegada del fenómeno del Niño, en algunas subregiones de Antioquia se han registrado lluvias en los últimos días e incluso han generado estragos, como en el corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo, donde una tormenta causó una descarga eléctrica que dejó pérdidas económicas millonarias para un productor de la zona.

De acuerdo con el testimonio del propietario de la finca, que circula en redes sociales, el rayó cayó en la zona donde los animales buscaban refugio de la lluvia, provocando la muerte instantánea de un toro, nueve vacas, nueve crías machos y seis crías hembras, es decir gran parte del hato.

“Vivimos uno de esos momentos que ningún ganadero quiere enfrentar. Un rayo cayó en nuestra finca y nos arrebató 25 animales. Detrás de cada animal hay años de trabajo, cuidado, sacrificio y sueño. Son pérdidas que duelen y que nos recuerdan que en el campo convivimos todos los días con la naturaleza y sus impredecibles desafíos”, relató el dueño de las reses.



Las imágenes que le dan la vuelta a internet muestran a los animales tendidos en el pasto, algunos patas arriba en diferentes puntos del terreno, incluso en inmediaciones de una cerca de alambre de púas y bajo los árboles del potrero.

El hombre expuso que hay días de alegría y abundancia, y otros que ponen a prueba la fortaleza. “Nos duele, sí, pero también nos levantamos, aprendemos y seguimos adelante. Porque quienes trabajamos el campo sabemos que la perseverancia siempre será más fuerte que la adversidad. Seguimos trabajando, seguimos creyendo y seguimos agradeciendo por cada nuevo amanecer”, continuó su relato.

Recordemos que el sector ganadero en Antioquia recientemente reportó otra dificultad: que el 60 % de las reses en el departamento no pueden movilizarse actualmente debido a las fallas que estaría presentando el nuevo sistema SINIGAN V6, implementado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en los últimos meses.