Cierre de semana en Medellín con restricciones por pico y placa, viernes 13 de noviembre de 2026

Hoy viernes 13 de noviembre de 2026, la ciudad de Medellín implementa la restricción de pico y placa para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 7 y 9. Esta medida se aplica con el objetivo de disminuir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá.

Los automóviles afectados no podrán circular desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en las principales vías de la ciudad. Esta disposición es parte de las acciones de la Secretaría de Movilidad para organizar el flujo de tránsito y garantizar mejores condiciones en las zonas urbanas y metropolitanas.

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Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la normativa del pico y placa en Medellín conlleva una sanción económica y otras consecuencias para los infractores. Según el Decreto 1490 de 2026, la multa equivalente a 15 SMDLV asciende aproximadamente a $499.999 COP. Además, los vehículos podrían ser inmovilizados, generando gastos adicionales asociados al servicio de grúa y el pago de patios.

Movilidad en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Para evitar estas sanciones, se recomienda a los conductores verificar las placas antes de salir y considerar el uso de medios de transporte alternativos.

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Recomendaciones para hoy en Medellín

En el contexto del pico y placa Medellín hoy, es pertinente que los conductores busquen alternativas de movilidad para este viernes. Se permite la circulación de vehículos eléctricos, híbridos y de carga, así como motocicletas y servicios de mensajería.

Los taxis, por su parte, tienen una restricción quincenal que se aplica entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m.. Otra opción eficiente es el uso de aplicaciones de transporte compartido o utilizar rutas de transporte público para movilizarse por la ciudad.

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Para el día de mañana, sábado, se recuerda a los automovilistas consultar los esquemas de movilidad vigentes, anticiparse con la planeación de sus rutas y horarios. Mantenerse informado sobre las medidas del pico y placa Medellín hoy es esencial para evitar inconvenientes y sanciones.