Despiden y denuncian penalmente a contratista de la Alcaldía de Medellín por presunta corrupción

Una presunta irregularidad en el manejo de información que involucra recursos públicos de Medellín quedó bajo investigación, luego de que el alcalde Federico Gutiérrez hiciera pública una denuncia que involucra a un contratista de la Secretaría de Hacienda.

La situación fue detectada después de que surgieran sospechas hace una semana sobre posibles alteraciones a registros que el investigado, identificado como Daniel Rojas, habría realizado a deudas que algunas compañías mantenían con el Distrito.

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De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez en su cuenta de X, la Administración Distrital activó los procedimientos disciplinarios internos para esclarecer lo ocurrido y en el curso de esas actuaciones, Rojas reconoció su responsabilidad, por lo que fue desvinculado de la dependencia.

El alcalde anunció, además, que el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se establezcan las posibles consecuencias penales de las actuaciones denunciadas. Ya previamente el mandatario había sostenido que no tendrá tolerancia con este tipo de hechos.



Gutiérrez aseguró que habría al menos diez empresas involucradas en el caso y advirtió que la Alcaldía también dirigirá sus actuaciones hacia ellas. El secretario de Hacienda, Orlando Uribe, ha estado al frente de las indagaciones internas.