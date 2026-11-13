En Cisneros claman por la liberación de la primera dama de Uribia, secuestrada hace dos días

El origen antioqueño de Nancy Yaneth Gómez, primera dama de Uribia, ha movilizado expresiones de solidaridad y rechazo desde Cisneros, municipio del Nordeste antioqueño con el que mantiene vínculos familiares y personales.

Mientras continúa la incertidumbre por su paradero tras el secuestro ocurrido en La Guajira, sus allegados y autoridades de esta población han elevado un clamor para que se respete su vida y pueda regresar pronto a casa.

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Una de las voces que se pronunció fue la de María Camila Marín, sobrina de Gómez, quien destacó las cualidades humanas de su tía y se sumó a las manifestaciones que reclaman su pronta liberación.

"Quiero pedirle a las personas que la tienen bajo su poder que por favor respeten su vida, su libertad, su integridad, su dignidad como mujer y que le permitan que regrese a casa sana y salva porque tiene una familia que la ama y que la está esperando", indicó.



El drama también ha tenido eco entre las autoridades locales

La alcaldesa de Cisneros, Lina María Correa, expresó su rechazo al secuestro y pidió celeridad en las investigaciones para que la esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García, pueda reencontrarse con su familia.

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"Toda nuestra solidaridad y acompañamiento con nuestras oraciones. Exigimos que le den libertad, que esté de vuelta y regreso a su casa, a su familia y a las comunidades que tanto esperan por ella", apuntó.

A estas manifestaciones se sumó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien condenó el plagio y pidió que los organismos de seguridad logren devolver a Nancy Yaneth sana y salva a su hogar.

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Hasta el momento, las autoridades al frente de la búsqueda de la mujer han advertido que no es posible atribuir el hecho a un grupo en particular en medio de las dudas que persisten sobre si inclusive sus captores la habrían conducido hacia Venezuela.

Familiares y allegados de Gómez en Antioquia recalcaron que tampoco tenían conocimiento sobre amenazas o algún tipo de conflicto que pudiera tener la mujer y que hubieran motivado el rapto.

