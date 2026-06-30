Ciudadano venezolano asesinó a dos extranjeros en una finca de Barbosa, Antioquia

Un grupo de ciudadanos venezolanos departía en una finca que alquilaron en el municipio de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, cuando, en la madrugada del domingo y producto del consumo de licor, uno de los extranjeros asesinó a dos personas con quienes compartían en el lugar.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Bello, precisó que uno de los venezolanos agredidos murió en el sitio de los hechos, mientras que el otro perdió la vida camino a un centro asistencial.

"Se encontraban al interior de una finca que habían alquilado. Eran más de 12 personas. Allí se genera un caso de intolerancia entre estos ciudadanos y resultan dos personas lesionadas. Una fallece en el lugar y el otro ciudadano, cuando fue trasladado al hospital del municipio", manifestó el uniformado.

Bello también señaló que el grupo de venezolanos reside en el barrio 12 de Octubre y que el hecho de intolerancia se presentó a las 3:00 de la mañana del domingo.



Reiteró, además, que continuarán con las investigaciones para establecer las causas que originaron la discusión y cómo se presentaron los hechos que terminaron con los dos asesinatos con arma de fuego.

