Colapso en Rama Judicial de Medellín: 3.000 procesos están represados por fallas en software

En medio de un complejo panorama para el acceso a servicios fundamentales como la salud, tramitar internamente por estos días recursos que interponen los ciudadanos como tutelas se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los funcionarios de la Rama Judicial en Medellín.

Esto por cuenta de las reiteradas fallas de Justicia Siglo XXI Web TYBA, un sistema que prometía modernizar la forma de repartir los procesos judiciales, pero que se está tardando en operar adecuadamente.

Inconsistencias en consecutivos de radicación y asignaciones a despachos inexistentes, ha generado que desde el 6 de abril se hayan represado más de tres mil procesos entre tutelas y otros de carácter civil y de familia.

"Ha generado una congestión de 1.400 tutelas desde el seis de abril y 1.600 procesos entre el área civil y de familia. Eso significa, entonces, es que los servidores judiciales, pues, seremos catalogados como irresponsables, como malos funcionarios ante la ciudadanía", mencionó Diego Escobar, presidente de Asonal Judicial.



Según el funcionario, el represamiento de procesos que obliga, incluso, a suspender el reparto por hasta seis horas en el día para realizar ajustes técnicos y garantizar la seguridad de los procesos, ha llevado a que muchos funcionarios deban trabajar en la noche y la madrugada poniendo en riesgo incluso la salud.

"Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8:00 de la noche hasta las 3:00, 4:00 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de de de de una enfermedad por el estrés, y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales", indicó el presidente de Asonal Judicial.

Aunque hay un equipo de soporte tecnológico de la Dirección Seccional que acompaña permanentemente la operación del sistema TYBA y puede resolver inconvenientes locales, hay otros errores del nivel central que son mucho más complejos y que por estos días están obligando a los servidores a priorizar recursos urgentes, dejando de lado otros no menos importantes sobre los que los ciudadanos exigen respuestas oportunas en la administración de justicia.