Combates entre Clan del Golfo y disidencias en Antioquia dejan viviendas destruidas y desplazados

Los combates se registran en la vereda La Cucaracho, zona rural del municipio de Briceño entre hombres del Clan del Golfo y el frente 5 de las disidencias de las Farc, de alias 'Calarca' que ha dejado hasta el momento tres personas muertas, varias viviendas destruidas y una gran cantidad de población desplazada.

Aunque no hay una información precisa de los resultados por los fuertes enfrentamientos, se ha podido establecer que es una persona integrante del Clan del Golfo muerta, como también dos integrantes de las disidencias de alias 'Calarca'.

“Como consecuencia de los enfrentamientos entre el frente 36 y el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Briceño, 27 familias se han visto obligadas a desplazarse hacia el casco urbano”, explicó el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez

El origen o razón del inicio de los combates está en una ofensiva del Clan del Golfo registrada desde hace varias horas para obtener mayor control territorial en una zona que es operada por alias 'Primo Gay', cabecilla del frente 5 de las disidencias y que tiene bajo su resguardo esta parte del norte de Antioquia.



Clan del Golfo Foto: AFP

“Activamos la ruta de atención humanitaria y brindamos el acompañamiento institucional que esta situación demanda”, señaló el secretario de Seguridad de Antioquia.

En los combates, los artefactos explosivos, como bombas y granadas destruyeron varias viviendas de pobladores quienes huyeron de sus casas para buscar refugio en el casco urbano de Briceño a donde han llegado en las últimas horas. Hasta el momento no se han reportado personas de la comunidad heridas o muertas por los enfrentamientos.

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En los combates también han sido utilizados drones cargados de explosivos, más por los hombres del Clan de Golfo para tratar de sacar a alias “Primo Gay” de la zona.

“Desde la Gobernación de Antioquia ya hemos solicitado al Ejército Nacional que despliegue todas sus capacidades con el fin de restablecer el orden, para cesar las confrontaciones y garantizar la seguridad y la protección a la población civil”, dijo Martínez

La fuerza pública está comenzando a llegar a la zona para recuperar el control del corregimiento La Cucaracho, así como zonas aledañas. Se espera que los uniformados recuperen el control en cuestión de horas.