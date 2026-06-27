Comercio antioqueño espera $15.000 millones en ingresos por prima y partido de Colombia

El último puente festivo de junio vendrá cargado de buenas noticias para el comercio en Antioquia que espera recibir grandes réditos económicos producto de la prima de mitad de año y del partido entre Colombia y Portugal, que será el evento central del fin de semana.

Los comerciantes en las zonas de alta afluencia de Medellín esperan que cientos y cientos de personas salgan a bares y restaurantes para disfrutar el último partido de la fase de grupos de la 'tricolor', por lo prevén una alta derrama económica.

El presidente de Asobares Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, habló de las cifras que esperan tener durante este puente festivo y los planes que podrán hacer las personas en Medellín y municipios cercanos.

"Esperamos que el ingreso en caja pueda estar cercano, por lo menos en el departamento de Antioquia, una cifra de 15 mil millones de pesos nada más este fin de semana. Promociones especiales y en general hay un una un abanico de opciones muy amplio con todas las personas que vienen a disfrutar del fútbol".



El comercio en la capital de Antioquia también espera tener mayor movimiento debido al pago de la prima de mitad de año, con lo que todo tipo de establecimientos estarían copados no solo viendo a la 'tricolor' sino todos los partidos de la Copa del Mundo.

Finalmente, Valenzuela y en el caso de Medellín, los bares estarán abiertos hasta las 4:00 a. m., un horario que le permite al comercio paisa tener más posibilidades de hacer su 'agosto' anticipado.