Como estaba cantado, Mefi Boset Rave fue elegido como personero de Medellín 2024-2028

Tal y como estaba estipulado en el cronograma del concurso de méritos y sin recursos judiciales que impidieran la votación, el Concejo de Medellín eligió a Mefi Boset Rave como el nuevo personero distrital para la vigencia 2024-2028.

Los corporados por unanimidad votaron por Rave luego de un extenso proceso de selección llevado a cabo por el Politécnico Grancolombiano que dejó al electo funcionario en primer lugar con un puntaje de 80,57 sobre 100.

En sus primeras palabras el personero electo agradeció la confianza de la ciudadanía representada en los concejales y aseguró que trabajará para servirle.

"Hoy la ciudad me ha mandado a llamar a mí para servirle y he comprometido mi palabra de que debían buscar un hombre honesto para estar al frente de la Personería y por eso hoy doy mi palabra que vamos a hacer las cosas de la mejor manera, en esta entidad tan grande y tan querida por toda la comunidad y por toda la ciudad", declaró ante la plenaria.

De igual manera, indicó que uno de los principales retos al frente de esa entidad del Ministerio Público será mejorar los tiempos de atención al público.

"A mí me encanta la atención al público. Me encanta que la gente no tenga que esperar mucho por recibir esa respuesta social y desde lo jurídico que le podemos ofrecer desede la Personería, eso se va a hacer un reto importante para mí", añadió Rave.

Frente al proceso de selección de Rave algunos concejales manifestaron su preocupación por los obstáculos y cuestionamientos que aparecieron en el camino.

Además de las resistidas calificaciones que muchos corporados otorgaron en la entrevista a los candidatos y la renuncia al concurso del personero saliente, William Yeffer Vivas, se sumó el hackeo de la primera prueba de conocimientos que obligó a repetirla. Algo sobre lo que el concejal Farley Macías pidió una investigación oportuna y a fondo.

"Ellos tuvieron ocasión de remitirla a la corporación y de cierta forma o no encuentra muchos vacíos, yo espero que la Fiscalía actúe prontamente y pueda ampliar la información que si se presenta y que eso ya desmantele las dudas que se tienen sobre el concurso", destacó el corporado.

Se espera que Mefi Rave se posesione en su cargo el próximo 29 de febrero ante el mismo Concejo.