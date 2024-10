Comunidad en Carepa completa 4 meses sin instalación de puente militar

La comunidad de Carepa se ha visto afectada, debido a la falta de un puente militar en la localidad. Hace 4 meses, una creciente súbita arrasó con el puente ubicado en el sector El Cerro, área rural del municipio y desde entonces la comunidad ha tenido que arreglárselas para movilizarse por esta vía.

La Administración Municipal le pidió a los entes institucionales que aceleren los trámites para la instalación debido a que ya empezó la temporada de lluvias y estas comunidades del sector no podrán comunicarse o trasladarse de manera segura debido a la falta de este puente, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes.

"A la fecha no hemos podido, no ha habido un convenio firmado entre el municipio y la Secretaría de Infraestructura o la gobernación de Antioquia. Hoy la comunidad de las veredas pasan a través del lecho del río cuando ese río no está crecido", indicó Piterson Tréllez, secretario de Planeación y Obras Públicas de Carepa .

Publicidad

Debido a esta situación desde la gobernación de Antioquia y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se comprometieron para llevar a cabo la instalación del puente, sin embargo, según esta última entidad los esfuerzos para llevar a cabo los trabajos en este sector se han dificultado debido al invierno.