Comunidad en Rionegro marchó para exigir justicia por muerte de perro a quien un policía le disparó

Polémica e indignación ha causado en Rionegro, Antioquia, el caso del policía que le disparó a un perro que murió, en un procedimiento a un reciclador, que tenía en su poder armas blancas. El caso está en investigación por parte de la institución y la Administración Municipal.

Toda esta historia comenzó cuando el cuadrante de la Policía en el sector La Convención, zona urbana del municipio de Rionegro, fue alertada por la comunidad, de un reciclador que estaba con su perro, al parecer, agresivo y exhibiendo un arma blanca.

El hombre fue interceptado por miembros de la Policía y en el momento en el que se intentaba capturar al hombre que amenazaba con un machete a los transeúntes, hubo un forcejeo, tanto que se necesitó un refuerzo con seis miembros de la institución.

Sin embargo, el perro en reacción y aunque algunos ciudadanos trataban de coger, mordió a uno de los policías, que con el arma en su mano derecha, no dudo y le disparó en una oportunidad, causándole la muerte en plena vía pública.



Ante las protestas de la comunidad y el repudió por el exceso en el pudo incurrir el policía, se inició una investigación disciplinaria, según confirmó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

#Video Momento exacto en el que avanza el procedimiento contra un reciclador de @AlcRionegro, #Antioquia y en medio del forcejeo, el perro muerde al Policía y este dispara causandole la muerte en la vía pública. Este acto ha causado indignación en la comunidad. #MañanasBlu pic.twitter.com/0t4h5oVuml — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 12, 2026

“Durante la actuación policial, un perro de raza potencialmente peligrosa atacó a un ciudadano y a uno de los uniformados que atendían el procedimiento causándole heridas en una de sus extremidades inferiores. Ante esta situación, el uniformado accionó su arma de dotación. De acuerdo a ello, la institución aperturó una investigación disciplinaria para el esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

El dueño del perro, que agredió también a los uniformados, terminó siendo capturado, mientras que el policía agredido por el canino fue atendido en un centro médico. Por su parte, la Alcaldía de Rionegro manifestó su “profundo pesar” por los hechos y reiteró su compromiso con el respeto por la vida y las garantías institucionales.

#Video Con carteles algunos habitantes del municipio de @AlcRionegro se movilizó por la muerte de "Tigre", el perrito que mató un Policía en medio de un procedimiento a un reciclador. La @Policiantioquia anunció que se abrió una investigación para aclarar el caso. #MañanasBlu pic.twitter.com/maczdzqRqQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 12, 2026

Publicidad

En ese sentido, a través de la secretaria de Seguridad y Justicia, Carolina Tejada, solicitó a los entes de control y mandos de la Policía que la investigación se adelante con todas las garantías: “Sabemos el dolor y la indignación que un hecho como este genera en los corazones de los Rionegreros y que las autoridades competentes determinen las responsabilidades a que haya lugar. Seguiremos haciendo estricto seguimiento a este caso”, afirmó.

Mientras que el Policía fue suspendido mientras siguen las investigaciones, hubo una movilización de la comunidad de Rionegro donde exigían justicia por el perro de nombre Tigre.