Con $31.000 millones Gob. de Antioquia terminará 23 obras que son “elefantes blancos”

La Gobernación de Antioquia anunció 31.000 millones de pesos para terminar 23 obras que son elefantes blancos en Antioquia. Se estima que la red pública necesita más de 1,3 billones de pesos para su funcionamiento.

Para terminar obras inconclusas en el departamento, algunas que datan desde el año 2013, la Gobernación de Antioquia anunció una millonaria inversión para que estos hospitales sean terminados y puestos en funcionamiento, ojalá, este mismo año.

En total se invertirán $21.248.000 millones para la terminación de obras inconclusas en doce hospitales; 980 millones para estudios de vulnerabilidad sísmica y resistencia en seis instituciones; 4.702 millones para mantenimiento; 3.300 millones de pesos para dotación y 1.200 millones para estudios de diseño del hospital de Alejandría.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, manifestó que lo peor que se puede hacer es dejar estas obras “al garete y no culminarlas”.

“A mí no me gusta el Central Park, por ejemplo, pero ya llevamos dos administraciones con eso, hay que terminarlas, es correcto. Entonces, qué hacemos? Lo dejamos ahí tirados, no hay que culminarlos, como muchas otras obras con las que yo no estoy de acuerdo, pero lo peor que uno puede hacer es dejarlas al garete y no culminarlas, es una bofetada a los ciudadanos y a los contribuyentes”, aseguró.

Después del diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud de Antioquia, se identificaron 23 obras prioritarias Una de las infraestructuras que se intervendrá es el hospital del municipio de El Bagre, donde se destinarán cerca de 4.600 millones de pesos para la finalización de las obras de la E. S. E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, proyecto que lleva más de 10 años a la espera de ser terminada.

“La Secretaría de Salud del departamento quería liquidar el proceso el proyecto porque no hay avance, la segunda etapa estaba en un 63 %, hoy en día en 8 meses la tenemos en el 94% pero necesitábamos estos recursos”, al respecto se refirió el alcalde Marcos Fidel Trespalacios.

Pese a esta millonaria inversión, la secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, confirmó que la red pública para que cumpla los requisitos de habilitación necesita más de un billón de pesos, según un estudio preliminar.

“Esa cifra es aproximadamente de 1.3 billones de pesos a tener por primera vez un desarrollo hospitalario en materia de inversión de infraestructura y dotación organizado con una muy buena planificación que nos permita en un mediano y largo plazo cerrar la brecha”, afirmó.

Las resoluciones que confirman la llegada de los recursos para las obras de los hospitales, fueron entregadas este jueves a los alcaldes de Concepción, Cañasgordas, Cisneros, Caicedo, Vegachí, Santa Fe de Antioquia, Giraldo, El Peñol, Guadalupe, Anorí, El Bagre, Jericó, Guatapé, Jardín, El Santuario, Valparaíso, Cocorná, Itagüí, Sabaneta, Alejandría, Bello, Maceo y Turbo.