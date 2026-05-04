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Con alerta naranja se preparan para posibles emergencias por lluvias en Bello, Antioquia

Las autoridades pronostican precipitaciones durante las próximas dos semanas en esta zona norte del Valle de Aburrá.

Lluvias en Bello, Antioquia.jpg
Lluvias en Bello, Antioquia.
Alcaldía de Bello
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Las autoridades ambientales del Área Metropolitana no bajan la guardia ante la presente temporada de lluvias que se vive en casi todos los municipios del departamento de Antioquia. La administración municipal de Bello dio a conocer una importante decisión.

Se trata de la emisión de una alerta naranjo en todo el municipio, entregada por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres y avalada por la alcaldía, debido a las fuertes lluvias que han incrementando en los últimos días y que de acuerdo con esta dependencia se extenderá por dos semanas más.

La medida busca anticiparse a posibles emergencias, además, fortalecer el monitoreo en sectores identificados como puntos críticos en la región y concientizar a la ciudadanía para adoptar medidas de autoprotección. Al respecto Diana Catalina Ochoa Jiménez, secretaria de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello.

"Se sancionó el decreto por medio del cual se declara la alerta naranja. Esto ante los pronósticos climáticos y las precipitaciones de las próximas dos semanas. Es importante que adoptemos las medidas de autoprotección y, ante la observación de cambios en los terrenos, informarlo a los organismos de socorro".

De acuerdo con esta secretaría, la declaratoria de la alerta está basada en los reportes técnicos sobre el incremento de las precipitaciones y la probabilidad de eventos asociados a la temporada de lluvias, como inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas y afectaciones en la infraestructura.

Además, las autoridades recomiendan a toda la comunidad no arrojar basuras a las fuentes hídricas ni permanecer cerca de las riberas de las quebradas durante lluvias intensas, esto ayudará a mitigar el riesgo de desastres ante las condiciones climáticas a las que se enfrenta el municipio en los próximos días.

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