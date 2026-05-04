Lluvias mantienen en alerta a Santander: siete municipios en riesgo alto y daños en varias zonas

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana mantienen en alerta al departamento de Santander, donde siete municipios se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas de ríos y quebradas, mientras otros 29 permanecen en alerta naranja ante posibles emergencias.

De manera paralela, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo adelantan la evaluación de daños en al menos tres municipios, donde se reportan afectaciones en viviendas, puentes y vías, tras las precipitaciones de las últimas 48 horas.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que las lluvias más fuertes se concentraron en sectores como Sabana de Torres, donde se registraron tormentas eléctricas que generaron interrupciones en el servicio de energía.

Asimismo, en el municipio de Galán se presentó una avenida torrencial en las quebradas La Siberia y La Negra, lo que provocó movimientos en masa y daños en la infraestructura vial. A esto se suman afectaciones en la vía que comunica a Jesús María con Florián, donde también se reportaron daños.



Las autoridades informaron, además, que en uno de los municipios afectados se registraron daños en al menos cuatro techos de viviendas, como consecuencia de las fuertes lluvias y los vendavales asociados.

“Seguimos articulando con los consejos municipales de gestión del riesgo para realizar la caracterización de las familias afectadas y avanzar en la atención de los daños. También estamos coordinando el desplazamiento de maquinaria para atender de manera pronta y oportuna, especialmente en el municipio de Galán”, señaló el funcionario.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones climáticas e hicieron un llamado a la comunidad a estar atenta a cualquier cambio en los niveles de ríos y quebradas, así como a reportar oportunamente emergencias para evitar mayores afectaciones.