Con apoyo de cámaras del 123 en Medellín van 943 capturas este año

Coger a los ladrones en flagrancia, con apoyo de cámaras de videovigilancia de la capital antioqueña, ha sido un objetivo que este año según las autoridades deja la captura de 943 personas y a la conducción de otras 284.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, entre enero y agosto también fueron incautadas 368 armas blancas, 13 armas de fuego y 72 armas traumáticas. Además, las autoridades reportaron la recuperación de 253 carros, 1.263 motocicletas, 151 celulares y 72.581 unidades de droga. En total, la Línea 123 atendió 131.414 llamadas y contestó 119.908.

Entre los resultados más recientes se encuentran seis capturas relacionadas con dos casos de hurto. En el primero, ocurrido en Laureles, dos hombres fueron interceptados en Santa Fe, Guayabal, tras el seguimiento realizado mediante cámaras LPR a la motocicleta en la que huían. Se recuperaron una cadena de oro y dos celulares, además de un arma de fuego.

El segundo caso se originó en el municipio de Rionegro, donde cuatro personas habrían participado en un hurto a una finca. El vehículo en el que se movilizaban fue identificado por las cámaras y posteriormente interceptado en Aranjuez. Allí fueron recuperados dos celulares y una cadena de oro valorados en más de 25 millones de pesos.



"Contamos con una capacidad tecnológica que nos permita observar, analizar y reaccionar para cerrar la brecha y evitar que se cometa el delito de hurto calificado y agravado. Logramos capturar a unos delincuentes que han cometido el delito de hurto, y lo más importante, se recuperaron todos los elementos que habían sido hurtados a través de este monitoreo de las cámaras LPR. Allí logramos la interceptación del vehículo y de estos delincuentes", indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que la tecnología permite una respuesta más oportuna y facilita el seguimiento a quienes estarían involucrados en hechos delictivos.

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"Absolutamente todos los días estamos teniendo casos donde la gente llama, nosotros recepcionamos de manera inmediata esas denuncias y activamos todo el protocolo y toda la reacción para lograr esas flagrancias que nos están permitiendo llevar 1 a 1 a los criminales ante la justicia", indicó.

Por lo pronto, los recientes seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y será un juez quien determine su situación jurídica.