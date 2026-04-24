”Con las pruebas debería estar en la cárcel”: Federico Gutiérrez por libertad de exdirector AMVA

”Con las pruebas que existen, debería estar en la cárcel”, dijo Federico Gutiérrez sobre la decisión en segunda instancia que dejó libre al exdirector del AMVA, Juan David Palacio. El mandatario volvió a decirle al exfuncionario que se acoja a un principio de oportunidad



Voces en desacuerdo

Luego de que el Juzgado 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín dejara en firme en segunda instancia la libertad del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, desde Medellín se han escuchado algunas voces que, a pesar de aceptar la decisión, indicaron que, con las pruebas que existen, el exfuncionario debería estar con medida en centro carcelario.

La decisión de mantener en libertad a Palacio se dio, luego de que se determinara que no existen pruebas contundentes en donde se deje en evidencia que las personas nombradas por el exdirector en el AMVA puedan interferir en el curso de las investigaciones de presunta corrupción.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el mérito para que Juan David Palacio esté en la cárcel son “demasiado grandes” y que las pruebas son contundentes, más si se tiene en cuenta que cinco personas están en procesos de principio de oportunidad.

“Con las pruebas que existen, debería estar ya en la cárcel. Es más, él lo que debería hacer ya es buscar un principio de oportunidad. Las pruebas las tiene la fiscalía, han revelado muchas de ellas. Que cuente todo”, aseguró.



Según el mandatario, si Juan David Palacio no se acoge a un principio de oportunidad podría llegar a pagar hasta 30 años en una prisión e indicó que la ratificación de la libertad del exfuncionario no significa que el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá esté involucrado en múltiples casos de presunta corrupción.

Hay que mencionar que, mientras avanza el caso central por supuestas irregularidades en seis contratos por más de 18.000 millones de pesos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, la Contraloría General de Antioquia adelanta las indagaciones en otros casos que fueron reaperturados luego de que el AMVA aportara nuevas pruebas.