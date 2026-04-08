Reanudan este miércoles audiencias por caso AMVA- Bomberos Itagüí: Contraloría reabrirá procesos

Después de un mes, vuelven a las audiencias las personas involucradas en casos de presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí. A la fecha se conocen al menos dos personas vinculadas en este proceso que se acogieron a un principio de oportunidad.

El proceso judicial por el escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que involucra al Cuerpo Oficial de Bomberos de Itagüí en contratos que suman cerca de 18.000 millones de pesos, retomará su curso luego de un mes de que las autoridades estuvieran paradas.

Hay que recordar que, durante las últimas diligencias, se produjo un intento de la defensa de varios implicados de apartar a la jueza, argumentando supuestas irregularidades en actuaciones previas. Sin embargo, la solicitud no prosperó, lo que permitió que continúe el juicio contra exfuncionarios señalados de participar en un entramado de presunta corrupción.

A la par, se ha conocido que la Contraloría de Antioquia reabrirá procesos archivados de contratos firmados por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023.



Al parecer, se tendrán en cuenta algunas pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación y aprobadas por un juez en las audiencias por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero.

Mientras se está a la espera que se reanuden las audiencias, siendo el gran protagonista su director Juan David Palacio, la Contraloría de Antioquia confirmó que prontamente reabrirá algunos procesos, luego de que la misma dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá hiciera la solicitud tras tener nuevas pruebas en los mencionados procesos.

La petición la hizo la actual directora de la entidad, Paula Andrea Palacio Salazar, y así lo confirmó en Blu Radio.

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“Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la Fiscalía como por los jueces en los procesos para que de acuerdo a las competencias ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren”, aseguró la directora Salazar.

Las investigaciones apuntan a posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en medio de lo que las autoridades han descrito como un esquema organizado para direccionar contratos.

Uno de los elementos clave dentro del proceso ha sido la colaboración de testigos que, a través de figuras como el principio de oportunidad, han aportado información sobre la presunta estructura que había entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí, y que hoy tendría al excomandante de la entidad, Misael Cadavid, colaborando con la justicia.

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Por su parte, se debe mencionar que en febrero la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo.

Por último, indicar que se espera que estos contratos no sean los únicos en el poder de las autoridades, ya que se pudo conocer que la Contraloría de Antioquia va a abrir algunos procesos que habían sido archivados por falta de pruebas pero que ahora en medio de estas audiencias se han aportado nuevas pruebas que permiten seguir poniéndole la lupa a presuntas irregularidades en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.