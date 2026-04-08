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Reanudan este miércoles audiencias por caso AMVA- Bomberos Itagüí: Contraloría reabrirá procesos

Los casos que el ente de control departamental revisará son contratos firmados por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023, cuando estaba el exalcalde y excandidato presidencial Daniel Quintero Calle.

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