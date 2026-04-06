Cortes de agua en Medellín e Itagüí este martes: horarios de la interrupción y barrios afectados

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció cortes de agua programados a partir de martes, 7 de abril, en varios sectores de Medellín e Itagüí. La medida se realizará por trabajos de mantenimiento en la red de agua potable.

Según informó EPM, la suspensión del servicio se llevará a cabo entre las 10:00 de la noche del martes 7 de abril y las 4:00 de la mañana del miércoles 8 de abril de 2026. Durante ese tiempo se realizará el lavado de un tanque de almacenamiento que abastece a estos sectores.



Sectores de Medellín sin agua esta semana

En Medellín, la interrupción afectará barrios de la comuna 15 (Guayabal) como La Colina y el entorno del Parque Juan Pablo II. También habrá suspensión en varios sectores de la comuna 16 (Belén).

Entre los barrios de Belén que tendrán corte temporal de agua están El Rincón, La Mota, La Hondonada, Diego Echavarría y Loma de Los Bernal, zonas con alta densidad residencial en el occidente de Medellín.



Barrios de Itagüí con cortes de agua esta semana

La interrupción también impactará sectores del municipio de Itagüí. Allí, el servicio se suspenderá en los barrios Colinas del Sur y Santa María 3, según el reporte oficial de la empresa.



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EPM explicó que estos trabajos son necesarios para garantizar la calidad del agua potable y el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento. El mantenimiento periódico permite limpiar los tanques y evitar acumulación de sedimentos.

La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación y de manera moderada, solo para cubrir necesidades básicas durante las horas de suspensión del servicio.



Atención habitantes de Itagüí y de las comunas Belén y Guayabal en Medellín: EPM realizará una interrupción del servicio de acueducto en algunos sectores en la noche de este martes 7 de abril de 2026 por lavado de tanque. EPM invita a sus usuarios a abastecerse y almacenar agua… pic.twitter.com/rX9QKiHzrf — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) April 6, 2026

Finalmente, la compañía indicó que el servicio de acueducto se restablecerá de forma gradual durante la madrugada del miércoles. Si el agua llega con alguna coloración, se aconseja dejarla correr unos minutos antes de utilizarla.