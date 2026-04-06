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Cortes de agua en Medellín e Itagüí este martes: horarios de la interrupción y barrios afectados

EPM explicó que estos trabajos son necesarios para garantizar la calidad del agua potable y el correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento.

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