Con plantón, empleados del Hospital Alma Máter en Medellín exigen pago de sus salarios

Entre funcionarios de Asmedas y empleados del Hospital Alma Mater de Medellín hicieron un plantón a las afueras del centro médico para exigir por el pago de sus servicios. Hace dos meses no reciben salario.

Luego de que a principio de semana se diera a conocer la crisis financiera y administrativa que ha desencadenado en el cierre de tres pisos en el hospital Alma Mater, antigua clínica León trece, que representó una reducción en la prestación de algunos de sus servicios, específicamente los de hospitalización y reducción en consultas con especialistas.

Hoy empleados del Hospital Alma Mater, entre médicos generales, especialistas y auxiliares de enfermería, realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones exigiendo el pago de su salario. pues muchos de ellos llevan varios meses haciendo milagros con los pocos ahorros que tenían para solventar sus gastos.

“Como médico general, nos adeudan dos meses de salario, personalmente, ya tengo dos, voy para el tercer mes de arriendo sin poderlo consignar, las tarjetas de crédito a tope. Como también hay compañeros, varios de servicios menores, que ganan un salario mínimo, lo que obliga a que muchos se vengan a pies de sus casas”. “Hace más o menos dos meses que no me pagan acá, afortunadamente, yo trabajo medio tiempo en otro hospital, con ese salario medio tengo para sobrevivir. No es una cosa que tampoco sea fácil”.



En el lugar también hicieron presencia directivos y funcionarios de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas, Seccional Antioquia, para apoyar esta causa y exigir no solo el pago de estos dineros, también piden recursos necesarios para poder prestar sus servicios.

Al respecto Gonzalo Alberto Velez López, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana, Asmedas, Seccional Antioquia. “El plantón va a ser por el día de hoy, pero serán protestas escalonadas que se empezarán a partir de hoy hasta que logremos el objetivo final, que es estabilizar esta institución y entregársela a la comunidad de Antioquia y a la Universidad de Antioquia como el hospital universitario que necesitamos”.

Recordemos que actualmente esta crisis de salud en el Alma Mater ha llevado al cierre de 120 camas de servicios de hospitalización y la reducción, específicamente, de la atención en servicios de urgencias para usuarios de Medellín y algunos municipios cercanos del departamento.