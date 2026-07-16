Con responsable de robar a periodista extranjero, son cinco los capturados por fleteo en Medellín

El más reciente informe de las autoridades detalla que el primer caso ocurrió en la avenida El Poblado, donde fueron capturados Jefferson Muñoz y Santiago Rojas, ambos de 24 años, tras intimidar y amenazar con arma de fuego a un ciudadano y su esposa, para robarle dos cadenas de oro, avaluadas en casi 80 millones de pesos, además de otros elementos.

Se trata de José Gregorio Faddul, director del medio alternativo Noticias 24 horas y su esposa, María José Nieves, quienes según detalló este portal recibieron cuatro impactos de bala en el vehículo que los transportaba.

Según destacó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, el cuadrante evidenció la persecución de las víctimas a los señalados fleteros, lo que permitió hacer la verificación por cámaras, el seguimiento, y plan candado que permitió su captura y judicialización.

"Las investigaciones preliminares, se conoció que luego de ejecutar el hurto, estos delincuentes fueron embestidos por el vehículo donde se transportaban las víctimas. Durante el procedimiento, se recuperaron dos cadenas hurtadas, se incautó un arma de fuego traumática, un equipo de telefonía móvil, se inmovilizó una motocicleta, los capturados fueron trasladados a un centro asistencial", indicó.



Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, detalló que el segundo caso se registró en el conocido como el parque de la bailarina, donde fue capturado José Javier de la Cruz, de 25 años, luego de hurtar pertenencias, celulares y joyas a una persona extranjera.

“Esta persona inmediatamente alerta a la policía. La policía reacciona, identifica a este sujeto, al atracador, rápidamente lo sigue, y, entonces, lo captura, se recupera los elementos robados, se le entregan posteriormente a la víctima, y esta persona también fue judicializada”

Villa resaltó la efectividad de las estrategias implementadas para combatir el hurto y el atraco en Medellín, haciendo énfasis en la coordinación entre la policía, el ejército y el uso de tecnología.

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"También la oferta que desde el año pasado dio el alcalde de hasta 25.000.000 de pesos, porque nos dé información para, precisamente, capturar a los atracadores. Tienen que entender de una vez por todas que tienen que dejar tranquila a nuestra ciudadanía. No son bienvenidos, que aquí no son tolerados, que aquí lo único que van a hacer es señalados, perseguidos, capturados y condenados", señaló.

Finalmente, el tercer operativo se realizó en el sector de Villahermosa, donde fueron capturados Juan Hoyos, de 23 años, y Ángel Palacios, de 28, quienes intimidaron con arma de fuego a dos ciudadanos para robarles sus motos, celulares y dinero en efectivo, elementos que lograron ser devueltos a las víctimas.

