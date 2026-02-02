Juez liberó peligrosos fleteros por “falta de antecedentes” en Bogotá: así atracaban

Dos hombres de 22 y 24 años fueron capturados en flagrancia en la localidad de Fontibón, señalados de pertenecer a una banda dedicada al fleteo en Bogotá. La detención se produjo en inmediaciones de una zona comercial, donde las autoridades detectaron un vehículo sospechoso y realizaron un operativo de control. A pesar de la contundencia de las pruebas, un juez los dejó en libertad porque “no tenían antecedentes”.

Durante el procedimiento en el que habían sido capturados, fueron encontradas dos armas de fuego tipo revólver con siete cartuchos, además de la incautación del vehículo en el que se movilizaban los capturados. En el operativo también fueron inmovilizados un taxi y dos motocicletas, y se logró la plena identificación de cuatro personas que se desplazaban en estos automotores y que estarían relacionadas con los hechos investigados.

Moto fleteros Foto: Suministrada

De acuerdo con las indagaciones, los detenidos estarían vinculados a por lo menos cuatro atracos registrados durante el presente año en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén. Las víctimas, en su mayoría usuarios bancarios, eran seguidas desde centros comerciales luego de retirar grandes sumas de dinero y posteriormente abordadas para despojarlas del efectivo mediante robos violentos, bajo la modalidad de fleteo.

Las investigaciones también revelaron que uno de los capturados cuenta con antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, fuga de presos y tráfico de moneda falsificada. Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las pesquisas para establecer si hay más personas involucradas en esta estructura delictiva.