Bogotá  / Juez liberó peligrosos fleteros por "falta de antecedentes" en Bogotá: así atracaban

Juez liberó peligrosos fleteros por “falta de antecedentes” en Bogotá: así atracaban

Dos hombres fueron sorprendidos con armas de fuego y vehículos que usaron para cometer robos a usuarios de bancos en varias zonas de Bogotá. Sin embargo, un juez los liberó horas después.

