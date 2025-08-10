Fleteo en el sur de Bogotá terminó en en tiroteo: uno de los ladrones resultó herido

En las últimas horas cayó un delincuente señalado de robar 10 millones de pesos en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito, donde dos criminales que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje hurtaron el dinero de sus víctimas que, minutos antes, habían retirado dinero en efectivo de un cajero del sector.

Tras la denuncia de la comunidad, la Policía inició una persecución en la que terminó interceptando a los delincuentes. Dentro del hecho, estas personas dispararon contra los patrulleros, quienes se vieron obligados a responder, generando así un tiroteo en el lugar.

“Uno de nuestros funcionarios, haciendo uso legítimo de su arma de dotación, logra reducir a uno de los delincuentes, logrando la captura. En el momento de hacerle el registro a personas, se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para el mismo y, lo más importante, se logra recuperar la suma de dinero, los 10 millones de pesos”, dijo el mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito.

El delincuente que recibió el disparo fue trasladado bajo custodia a un centro médico para recibir la respectiva atención. Por su parte, el segundo criminal involucrado en este millonario robo huyó del sitio de los hechos y permanece en libertad.

“En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a más de 22.913 personas por diversos delitos, además de incautar 916 armas de fuego ilegales, lo que representa un incremento del 25 % respecto al año anterior”, afirma el reporte de las autoridades.

La Policía reiteró su llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier hecho que afecte la seguridad de la comunidad a través de la línea de emergencia 123.