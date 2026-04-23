Concejala de Medellín denuncia que salida de alias 'Douglas' al hospital no quedó en registros

En medio de la polémica por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y de que se hayan cumplido 11 días de que se anunciara el traslado de cabecillas de la mesa de paz desde ese centro penitenciario a otro en Bogotá, una nueva controversia se dio tras confirmarse por parte del Inpec que José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, fue llevado hace cuatro días a un centro asistencial por complicaciones en su salud.

El cabecilla de ‘La Terraza’ habría sido internado en la Clínica Oncológica de Antioquia, ubicada en el municiuoio de Envigado, desde el pasado martes por una Disnea y una Cianosis, es decir dificultad para respirar y coloración azulada en la piel.

Según fuentes de la concejala Claudia Carrasquilla, hasta el momento no existe registro oficial sobre su salida de la cárcel de Itagüí; sin embargo, se conoce que estaría bajo custodia en el centro asistencial por hombres del Comando de Reacción Inmediata del Inpec.

Carrasquilla advirtió sobre la necesidad de claridad por parte de las autoridades frente a este procedimiento, así como garantías de control efectivo tratándose de un cabecilla de alto perfil criminal.



"Lo que parece extraño es por qué razón ahora resulta que lo trasladan cuando él ha estado en el ojo del huracán por el escándalo que revelamos la semana anterior. Que hay que preguntarle al ministro de justicia, al director nacional del INPEC, a Isabel Zuleta, qué hay detrás de esta supuesta hospitalización", indicó.

Las afecciones del conocido cabecilla no han sido un secreto, de hecho solía verse en los espacios de la mesa de paz urbana con oxígeno, exceptuando el encuentro del pasado 7 de abril. Además, en febrero de 2025, un juez de ejecución de penas le negó la posibilidad de continuar purgando su pena con detención domiciliaria, pese a presentar informes médicos de que padece cáncer (por el que está recibiendo un tratamiento de trasplante de células madre), fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria y diabetes avanzada.

De hecho, en ese encuentro del espacio socio-jurídico, Douglas dijo que ojalá le dieran la libertad, algo que ha sido temido por varios actores de la ciudad.

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"Que nos van a dar la libertad, ojalá, porque quién va a estar contento después de 17 años de cárcel, nadie. Pero si hubiera algo más en contra mía, créalo que ya lo tuviera, es más, la gente que habla de eso ni me preocupa, porque hay gente que no puede ni hablar, no tienen criterio para salir a señalarme. No lo pueden hacer, no tiene autoridad para hacerlo, porque las familias son peores que cualquiera. La mía es mejor que la de ellos", aseguró en medio de la controversia de que inicialmente les levantaran la orden de captura.

Desde el 8 de abril que fue el parrandón con mujeres, licor, comida, estupefacientes y excesos, por parte de los cabecillas de la paz urbana, que estuvieron en el tarimazo de La Alpujarra en junio del año pasado, se ha esperado que se dé el traslado anunciado por el presidente Gustavo Petro.

Vale la pena mencionar que cuando estalló el escándalo, en una carta con su firma Muñoz desmintió haber participado de la parranda vallenata, indicando que esto fue en el patio 1 y él se encuentra en el 3, además argumentando que no puede ingerir licor porque su estado de salud se lo impide "so pena de poner en riesgo mi vida y salud, que se encuentran bastante deterioradas".

