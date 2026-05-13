Concejo de Medellín no es seguro para nosotras: Piedad Toro por denuncia sobre violencia política

Este miércoles, en el Concejo de Medellín, se debate el proyecto de acuerdo 082 de 2026 sobre violencia contra las mujeres en política.

Grupos de mujeres, como la Mesa Mujer de Medellín y Estamos Listas, han denunciado los hostigamientos por parte de concejales como Andrés Rodríguez del Centro Democrático y la negativa por parte del presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, a condenar la violencia simbólica y perfilamiento que se ejerció hace unos días contra activistas en plena sesión.

Piedad Toro, Mesa de trabajo Mujer de Medellín, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y dijo que, lo que debía ser un espacio de debate democrático sobre políticas de igualdad de género, se ha transformado en un escenario de agresiones por parte de algunos cabildantes.

"El Concejo de Medellín no es seguro para nosotras. Sentimos que allá no hay condiciones para nuestra participación y no queríamos volver a ser violentadas en ese espacio. No quisimos ir hoy al recinto porque consideramos que el consejo no es un espacio seguro para nosotras y no queríamos ir a repetir la violencia que habíamos vivido", aseveró Toro.



Sobre la respuesta institucional

Toro criticó duramente la falta de respaldo por parte de la mesa directiva del Concejo, señalando que el presidente de la corporación, Alejandro de Bedout, ha evitado calificar estas actitudes como machistas o violentas.



“Todo el mundo se lava las manos. El presidente dice que, si el concejal escribe en sus redes y hostiga, él frente a eso no puede intervenir”, explicó.

Finalmente, aunque el Concejo aprobó recientemente un proyecto para prevenir la violencia política, Toro expresó sus reservas, debido a posibles fallas en su implementación, como el hecho de que las investigaciones recaigan en la Secretaría General del Concejo, un cargo que suele ser político.

“¿Cómo se va a garantizar, por ejemplo, la imparcialidad para la investigación?”, cuestionó, señalando que el proyecto careció de suficiente difusión y participación de las organizaciones afectadas.

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Escuche la entrevista: