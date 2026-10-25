Condenaron a 23 años de prisión a extranjero encontrado con 15 menores en finca de Copacabana

El ciudadano peruano-estadounidense Heinz Pool Rigoberto Buleje fue condenado a 23 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual comercial de una menor de edad, en un caso relacionado con hechos ocurridos en 2017 en el municipio de Copacabana.

La condena se conoce después de que, en 2023, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negara su extradición a territorio estadounidense al considerar que los delitos por los que era requerido ocurrieron en territorio colombiano y que las víctimas eran niñas y adolescentes colombianas.

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Los hechos que dieron origen al caso se remontan a diciembre de 2017, cuando las autoridades realizaron un operativo en la finca La Victoria en donde fueron encontradas 15 menores de edad que, según las investigaciones, habrían sido llevadas allí para sostener encuentros sexuales con el extranjero a cambio de dinero y regalos.

El peruano-americano Heinz Pool Buleje fue condenado a 23 años de prisión luego de ser encontrado en 2017 con 15 adolescentes en una finca de Copacabana, Antioquia. El extranjero deberá responder por el delito de explotación sexual comercial de menores de edad. #VocesySonidos pic.twitter.com/92Bjek5GHf — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 24, 2026

De acuerdo con los antecedentes judiciales, durante las reuniones también habría existido consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Además, la investigación señaló que Buleje habría viajado en varias ocasiones a Colombia entre 2010 y 2017 para sostener encuentros sexuales con menores de edad.



La condena de 23 años en Estados Unidos generó la reacción inmediata del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X aseguró que, “este descarado les ofrecía fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo. Que los extranjeros sepan que si vienen a Medellín a delinquir, van a terminar pagando y bastante caro”.

Hay que recordar que este caso se convierte en la decimocuarta condena contra ciudadanos extranjeros por explotación sexual de menores de edad en Medellín en los últimos dos años, siendo el caso más significativo el de Stefan Correa que fue condenado a cadena perpetua.