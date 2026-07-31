De cada $100, colombianos gastan entre $3 y $5 en la compra de alguna confección: Colombiamoda

De cada $100 pesos que los colombianos tienen en el bolsillo gastan entre $3 y $5 en la compra de alguna confección, así lo indica Inexmoda en el marco de la feria de Colombiamoda, al subrayar que este consumo ha bajado ante la cautela por la coyuntura política y económica reciente.



El panorama de incertidumbre que rodeo las elecciones legislativas y presidenciales, la desaceleración económica, y hasta el mismo mundial de fútbol llevaron que los colombianos en el primer semestre gastaran menos en ropa, así lo señaló Natalia López, directora de Conocimiento de Inexmoda.



“Vemos a un consumidor que, por todas esas variables, como las elecciones o por el tema de inflación, está cauteloso. Sigue comprando, pero comprando aquellas propuestas que son diferenciadas, aquellas propuestas que tienen más de una ocasión de uso”, precisó López.



De acuerdo con investigaciones recientes de Inexmoda, los colombianos hoy no compran ropa por simple antojo, sino que al adquirir una prenda lo hacen porque realmente necesitan hacer el gasto, y más cuando es un consumidor que está mucho más informado.



“El consumidor colombiano ha sido siempre muy benevolente y amoroso de las marcas nacionalres. De las 100 marcas más importantes de moda en Colombia, 58 son locales. ¿Qué quiere decir? Que a ese consumidor colombiano le gusta lo local”, subrayó la vocera de Inexmoda.



López reiteró que hoy se ve un consumidor de ropa que está en incertidumbre, acomodándose a los cambios del presente año, pero se espera que para el segundo semestre la tendencia se revierta y aumente el gasto de confecciones por el aumento en la confianza.