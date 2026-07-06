Decretan toque que de queda y ley seca en Tadó, luego de ataques del ELN con drones

Tras el atentado terrorista del ELN con drones contra la estación de Policía de Tadó, Chocó, las autoridades endurecieron las medidas de seguridad en la zona con un toque de queda y ley seca.

El ataque ocurrió cuando, según las autoridades, fueron lanzadas tres cargas explosivas desde drones contra la estación policial del municipio. Aunque las detonaciones causaron daños en la infraestructura, no se reportaron personas heridas entre uniformados ni civiles.

Tras el atentado, y de acuerdo con un acto administrativo, la Alcaldía de Tadó estableció ley seca desde las 6:00 de la tarde del domingo 5 de julio hasta las 6:00 de la tarde del martes 7 de julio, mientras que se mantendrá vigente el toque de queda hasta las 6:00 de la mañana del martes 7 de julio.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, había advertido previamente sobre el deterioro del orden público en el departamento y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de las estaciones de Policía, debido al riesgo de nuevos ataques.



La situación de seguridad también se ha visto afectada por los combates entre tropas del Ejército Nacional y el ELN en el municipio de San José del Palmar, donde se han registrado hostigamientos y acciones armadas. En medio de esas operaciones, el Ejército informó que logró neutralizar varias acciones terroristas y derribar drones con explosivos utilizados por ese grupo ilegal.