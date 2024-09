Denuncian cobros dobles en hospital de Carolina del Príncipe: $3.290 millones a Nueva EPS

Sin esperanzas de que lleguen los recursos está el Hospital San Rafael del municipio de Carolina del Príncipe, al que la Nueva EPS le adeuda 1.300 millones de pesos, pero que como otros 17 centros asistenciales de Antioquia afrontan un bloqueo financiero por parte de la entidad por cobros duplicados que les hicieron en años anteriores.

Fueron 3.292 millones de pesos los que este hospital público le embargó a la Nueva EPS, tal y como lo dio a conocer la entidad en el mes de agosto, a través de cobros coactivos, lo que calificó en un comunicado como “apropiación indebida de recursos”.

De hecho, un acta de la entidad revela que fueron cobros duplicados, que se radicaron por dos vías diferentes cuentas por pagar por 1.200 millones de pesos, que presuntamente hizo el gerente anterior de este centro asistencial, pero que hoy le cobran factura al actual.

“Del análisis de la facturación reportada, se validan 1.165 facturas por el valor de 5.580.802.810, donde se evidencia que 810 facturas por valor de $ 1.212.313.493, se encuentran incluidas tanto en el proceso de cobro coactivo, como en los acuerdos conciliatorios, efectuándose un doble cobro a las mismas facturas”, se lee en el acta de la Nueva EPS.

Andrés Delgado, gerente actual del Hospital San Rafael, contó a Blu Radio que ya radicó nuevas denuncias contra el anterior gerente, pues no solo se trata de la cuantiosa cifra cobrada a la Nueva EPS, sino que por atenciones por SOAT se hicieron cobros de 89 millones de pesos a Seguros del Estado y tres millones más a Sura.

"La administración anterior, embargo esos 89 millones no cobró nada, sino que esos 89 millones se los envió al hospital César Piedrahita de Caucasia como remanentes, ¿para qué hicieron un cobro coactivo si el hospital no iba a cobrar ninguna factura supuestamente? Ya hoy se radicó en la Fiscalía, es que si ellos no iban a cobrar nada, ¿por qué no se le volvieron a seguros del Estado?", cuestionó el gerente.

Delgado contó que lo cobrado a Seguros del Estado por poco le cuesta un día de arresto y el millonario cobro de la Nueva EPS lo tiene en aprietos, pues en un municipio con 4.100 habitantes, el San Rafael atiende a 1.350 pacientes de la Nueva Eps. Por este motivo, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia ha solicitado a la entidad normalizar los pagos con los nuevos gerentes y cursar procesos penales y judiciales contra los anteriores directivos, para recuperar el dinero.

"Siempre en las conciliaciones donde uno va a Bogotá, la nueva crisis es que nosotros les tenemos que devolver ese dinero. Y ellos están escogiendo esa cartera para tratar de forzarnos a nosotros a que se devuelva ese dinero. La facturación de nosotros, es de 100, 120 millones de pesos, entonces, cuándo vamos a pagar esa plata", indicó Delgado.

Otro caso es que aunque intentaron hacer un cobro coactivo presuntamente excesivo a la EPS Coosalud, esta se defendió y no lograron realizar ningún embargo. Por lo pronto, la entidad tiene bloqueos a otros 19 hospitales por cobros duplicados y el giro de recursos estuvo frenado desde octubre de 2023, aunque hubo un abono en abril de este año, lo que tiene sin flujo de recursos a esta entidad, a la que esta entrada le representa el 46 por ciento de la facturación.

"La nueva EPS, ¿por qué hace dos años se quedó callada?, no se defendió en su momento y ya ahora, de una forma arbitraria, vienen a bloquear recursos que tienen una destinación específica", indicó.