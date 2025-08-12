Denuncian posibles atentados contra concejales y el secretario de seguridad de Medellín

Concejales de Medellín denuncian amenazas de supuestos atentados en contra de, por lo menos tres de ellos, por parte de las disidencias de las Farc. También denuncian un supuesto plan para atentar contra el secretario de Seguridad, a través de un artefacto explosivo.



Preocupación de los concejales

Los concejales de Medellín, que conforman las bancadas de los partidos Centro Democrático y Creemos, están preocupados ante la información que llegó por parte de una fuente que consideran de alta credibilidad de que integrantes de las disidencias de la Farc, del frente 36, atentarían contra por lo menos tres de ellos, además del secretario de Seguridad Manuel Villa.

Las denuncias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, tal y como lo reveló en primicia Blu Radio, surgieron desde la cárcel de Cómbita el 26 de Mayo, es decir, 10 días antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

La concejala Claudia Carrasquilla manifestó que fue el propio ente acusador el que recibió esta información en ese centro penitenciario de que se estaría ofreciendo ocho millones de dólares por atentar contra cualquiera de los amenazados, es decir ella misma, el alcalde Federico Gutiérrez, el secretario Manuel Villa y el concejal Andrés Tobón.

“Hay una alianza también entre la oficina del 12 y la oficina de Córdoba o el GDO de Córdoba, quienes han manifestado que, de igual manera, también están recogiendo dinero para hacer un atentado, que el atentado que se nos va a realizar es para el secretario de seguridades mediante un artefacto explosivo”, dijo la concejal Carrasquilla.

La concejal agregó que, tras la amenaza contra el funcionario, hay una supuesta alianza entre el GDO Córdoba y la oficina del doce. En contraste, los supuestos atentados en contra de ella y su compañero Andrés Tobón serían a través de señuelos, pues con cierta regularidad recorren las calles de Medellín.

“Tratándose de un asunto institucional, la Unidad Nacional de Protección respeta su necesidad y respeta su obligación legal y constitucional de protección. Digamos que la historia en este momento trágica y tristemente no nos da mucha esperanza”, agregó.

Por su parte, el concejal Andrés Rodríguez puso en conocimiento de las autoridades amenazas de muerte en su contra, por parte de supuestas células guerrilleras que están dentro de las universidades públicas de la ciudad, conocidas bajo las siglas de ERA Y FUR y que, presuntamente, están al mando del Frente 36 de las disidencias, por orden de 'Iván Mordisco'.

“Prácticamente, ellos en redes sociales están poniendo la vida de nosotros en peligro. Tengo información de quiénes son los miembros que conforman estas estructuras que, inclusive, hicieron parte del tarimazo que sucedió acá en La Alpujarra”, aseveró el concejal.

Por ahora, solamente dos de los concejales han recibido respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección frente a su situación de seguridad. A Carrasquilla le reforzaron su esquema con un hombre y un vehículo, mientras que a Rodríguez apenas le están haciendo el diagnóstico en una fase inicial.