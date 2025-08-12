Este martes en la Alpujarra en Medellín habrá una misa en honor a Miguel Uribe Turbay

Con una eucaristía presidida por el arzobispo de Medellín continuarán este martes los homenajes en honor a Miguel Uribe Turbay en la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez invitó a la ciudadanía a participar masivamente del acto religioso

Tras la velatón realizada en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia, este martes en la capital antioqueña continuarán los homenajes para despedir a Miguel Uribe Turbay y de los que podrán participar masivamente los ciudadanos.

Así lo anunció el alcalde Federico Gutiérrez quien manifestó que en horas de la mañana de este martes en la plazoleta principal del Centro Administrativo La Alpujarra, se llevará a cabo una eucaristía presidida por el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo.

“A las 11 de la mañana convocamos a la comunidad para una misa, una eucaristía para seguir orando por Miguel y por su familia. Los esperamos y desde acá nuestro rechazo absoluto, que no es solo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción a defender la democracia y las libertades en Colombia”, dijo.

Una oración por el alma de Miguel Uribe Turbay y por su familia 🙏🏻.

Una oración por Colombia 🇨🇴.

En compañía con el Gobernador de Antioquia @AndresJRendonC y su esposa Susana, hemos orado al lado de muchos ciudadanos.

Mañana tendremos una misa a las 11 am en la plazoleta de la… pic.twitter.com/eSzYLpZZzh — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 12, 2025

Esta actividad religiosa se enmarca en los tres días de duelo decretados por las administraciones de Antioquia y Medellín en los que han invitado no solo a reconocer la vida y el legado de Miguel Uribe, sino reflexionar sobre la necesidad de erradicar los discursos y acciones violentas en el contexto político, especialmente pensando en las elecciones presidenciales de 2026.

También, como lo ha descrito el gobernador Rendón, como “un homenaje a su memoria y un mensaje de fortaleza para el país”, el edificio de la Gobernación de Antioquia durante los días de duelo, en las noches, estará iluminado, con los colores blanco y verde de la bandera del departamento.