Medellín rindió homenaje con velatón a Miguel Uribe Turbay en la Gobernación de Antioquia

En Medellín se sumaron a la jornada de homenajes en memoria del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. En la Gobernación de Antioquia el acto estuvo encabezado por los mandatarios Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez

Con velas, camisetas blancas, banderas de Colombia y algunas fotografías, en la capital antioqueña rindieron un sentido homenaje al precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, fallecido en la madrugada de este lunes en Bogotá a 45 días de haber permanecido hospitalizado luego del atentado sicarial del que fue víctima en Bogotá.

En el primer piso de la Gobernación de Antioquia cerca de 500 personas, principalmente funcionarios de la administración departamental y del Distrito de Medellín, así como concejales, diputados y otras figuras políticas acompañaron el corto pero solemne acto con el que buscaron solidarizarse con la familia de Uribe Turbay, pero a su vez enviar un mensaje sobre la necesidad de dialogar y desescalar la polarización política en el país.

"Esperamos que el Gobierno nacional y la justicia obre, opere en este caso y que en realidad podamos adquirir para los autores intelectuales este delito", dijo la diputada Verónica Arango, presidenta de la Asamblea de Antioquia.

Por su parte, el concejal Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín, destacó que, "nosotros nos tenemos que unir como país, porque nosotros estamos dando una batalla por lo correcto de este país. Entonces que el legado de Miguel sea unirnos para poder recuperar a Colombia".

De igual manera, varios ciudadanos acompañaron espontáneamente el acto del cual se enteraron a través de redes sociales o los mismos medios de comunicación. No dudaron en expresar también su preocupación por el momento político y social que atraviesa el país.

El alcalde Federico Gutiérrez solicitó al Gobierno nacional garantías para el ejercicio de la política, pero nuevamente recalcó que el mismo presidente Gustavo Petro debe ser el primero en desescalar discursos de odio que pueden desencadenar hechos como de los que fue víctima Miguel Uribe.

"El presidente Petro no hizo sino generar odio en contra de Miguel Uribe. Quienes gobiernan con odio generan cosas malas como esta. Que el odio no siga gobernando Colombia y que el país realmente entienda el momento que estamos viviendo. No podemos seguir así. Y me preocupa mucho sobre todo el futuro. Y este es el momento en el que Colombia se debe manifestar", señaló el alcalde de Medellín.

Se espera que este martes 12 de agosto en el contexto de los tres días de duelo decretados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación se lleve a cabo a las 11:00 de la mañana en la plazoleta principal de La Alpujarra una eucaristía presidida por el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón.

